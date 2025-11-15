Myslivci na území Mostu odlovili téměř 150 divočáků

Autor: vlm
  6:59
Téměř 150 divočáků odlovili od počátku letošního roku do konce října myslivci na území města Most. Čísla jsou oproti minulým rokům menší.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

V honitbě Ressl šlo o 67 kusů černé zvěře, z toho pět jich bylo odchyceno do klecí. Odlov probíhá především v městských částech Souš, Matylda, okolí Hrabáku a městského hřbitova.

„V honitbě Vtelno bylo za stejné období odloveno celkem 70 divokých prasat, přičemž pět z nich bylo odchyceno do klece na Šibeníku. Odlov v této části města probíhá zejména v lokalitách Šibeník, Benedikt a v oblasti Velebudic nad areálem Technických služeb města Mostu,“ popsala mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.

Přemnožená divoká prasata trápila město v minulých letech víc. Radnice dokonce za jejich odlov zavedla odměnu.

Podle magistrátu bylo v roce 2023 odloveno 515 divočáků, na odměnách za prasata se vyplatilo celkem 260 tisíc korun. Loni jich myslivci zastřelili 391, na odměnách magistrát vyplatil 143 tisíc.

Pro letošní rok odměny magistrát zrušil právě kvůli snižujícímu se počtu divočáků na území Mostu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Mechanika má duši. Hledáme, jak ji oživit, říká učitel jediného hodinářského oboru

Garant pro obor Jemný mechanik, hodinář Jaromír Ondráček na jihlavské Střední...

Je unikátní. Jedinečné. V celém Česku a Slovensku jen jedno jediné. V Jihlavě učí mladé učně hodinářskému řemeslu. Zdejší učiliště za 71 let své existence odchovalo 1 636 hodinářů. Odborníků, kteří...

15. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Folklorní soubor Písečan oslavil 50 let. Udržuje kroje a tradice z Prácheňska

Členové souboru Písečan procházejí po Kamenném mostě v Písku. Průvod souborů je...

Děvčata se ráda zdobí, kluky zase baví společné akce a parta. To je recept folklorního souboru Písečan z Písku na to, jak si udržet děti a mládež. Letos oslavil padesát let své existence a rozhodně...

15. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na většině místech v centru města. Slavnostní zahájení doprovodili pekelní krampusové, zpěvák Sebastian a...

15. listopadu 2025  10:22

Česká Třebová zvažuje vyhlídku na Robově kopci, vyhlásí soutěž pro studenty

ÄŚeskĂˇ TĹ™ebovĂˇ zvaĹľuje vyhlĂ­dku na RobovÄ› kopci, vyhlĂˇsĂ­ soutÄ›Ĺľ pro studenty

Česká Třebová na Orlickoústecku zvažuje, že na Robově kopci postaví vyhlídku. Vyhlásí studentskou architektonickou soutěž, kterou na jaře příštího roku...

15. listopadu 2025  8:16,  aktualizováno  8:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Od soboty 15. listopadu až do odvolání je dočasně zrušené poptávkové otevírání dveří v celé síti metra. Je to způsobené šířením hapatitidy A a po domluvě s hygienickou stanicí hl.m. Prahy. Snad se to...

vydáno 15. listopadu 2025  9:57

Praha 6

Praha 6

Výtvarný počin studentů pedagogického gymnázia v průchodu železniční stanice Praha-Podbaba

vydáno 15. listopadu 2025  9:57

Praha 6

Praha 6

Nová výzdoba v podchodu železniční stanice Praha Podbaba vytvořená studenty gymnázia na Evropské 33.

vydáno 15. listopadu 2025  9:57

Žila jsem na okraji a pak přišel úspěch, říká fotografka se zlínskými kořeny

Fotografka Libuše Jarcovjáková se přišla podívat na rodinnou vilu ve Zlíně, v...

Jméno Libuše Jarcovjákové ještě nedávno znal jen úzký okruh fanoušků fotografického umění. Letos v srpnu však byl celovečerní dokument, který s ní natočila režisérka Klára Tasovská, nominován na...

15. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Hasiči v Olomouckém kraji likvidovali v noci tři větší požáry

ilustrační snímek

Hasiči v Olomouckém kraji likvidovali v noci na dnešek tři větší požáry. Šlo o požár neobydlené nemovitosti v Olomouci - Holici, požár štěpky v Kozlově na...

15. listopadu 2025  8:11,  aktualizováno  8:11

V Kolíně si budou moci lidé zážitkovou hrou vyzkoušet, jak se žije s demencí

ilustrační snímek

V Kolíně si budou moci lidé od příštího roku vyzkoušet, jak se žije nemocným s demencí. Zážitek jim zprostředkuje hra Demetrix. Hru určenou sociálním...

15. listopadu 2025  7:45,  aktualizováno  7:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Internisté v Česku upozorňují, že jejich kapacity brzy narazí na strop

ilustrační snímek

Interní ambulance jsou podle odborníků v tuzemsku mezi specializovanými pracovišti jedny z nejvytíženějších. Lékaři tam provedou ročně přibližně 2,5 milionu...

15. listopadu 2025  7:20,  aktualizováno  7:20

Po zavedení nočního zákazu parkování dodávek zmizelo z ústecké čtvrti asi 40 aut

ilustrační snímek

Po vyhlášení nočního zákazu parkování dodávek v ústecké čtvrti Dobětice letos v létě ubylo asi 40 aut. Obvod Severní Terasa, který opatření kvůli nedostatku...

15. listopadu 2025  7:10,  aktualizováno  7:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.