V honitbě Ressl šlo o 67 kusů černé zvěře, z toho pět jich bylo odchyceno do klecí. Odlov probíhá především v městských částech Souš, Matylda, okolí Hrabáku a městského hřbitova.
„V honitbě Vtelno bylo za stejné období odloveno celkem 70 divokých prasat, přičemž pět z nich bylo odchyceno do klece na Šibeníku. Odlov v této části města probíhá zejména v lokalitách Šibeník, Benedikt a v oblasti Velebudic nad areálem Technických služeb města Mostu,“ popsala mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.
Přemnožená divoká prasata trápila město v minulých letech víc. Radnice dokonce za jejich odlov zavedla odměnu.
Podle magistrátu bylo v roce 2023 odloveno 515 divočáků, na odměnách za prasata se vyplatilo celkem 260 tisíc korun. Loni jich myslivci zastřelili 391, na odměnách magistrát vyplatil 143 tisíc.
Pro letošní rok odměny magistrát zrušil právě kvůli snižujícímu se počtu divočáků na území Mostu.