Velké firmy o mzdách zatím jednají, Krajská zdravotní s navyšováním nepočítá

Lenka Dvořáková
  14:02aktualizováno  14:02
Výdělky zaměstnanců v Ústeckém kraji se v uplynulém roce zvýšily, rok 2026 však zatím nepřináší jistotu, že růst bude pokračovat stejným tempem. Velcí zaměstnavatelé vstupují do nového roku opatrně a konečná podoba mezd se bude odvíjet od výsledků kolektivních vyjednávání.

Operace v nemocnici Krajské zdravotní | foto: Krajská zdravotní

Konkrétní navýšení mezd pro rok 2026 zatím není dojednáno například ve společnosti Orlen Unipetrol RPA v Litvínově. Vyjednávání v rámci celé skupiny Orlen Unipetrol se postupně rozbíhají. „Cílíme na změny mzdových podmínek s účinností od 1. dubna 2026,“ uvedla společnost.

Průměrná mzda zaměstnanců Orlen Unipetrol RPA za prvních devět měsíců minulého roku přesáhla 83 tisíc korun, u dělnických profesí se pohybovala kolem 65 tisíc korun.

Velký mzdový průzkum. Kolik firmy letos zaměstnancům přidají

Také v teplické společnosti AGC Flat Glass Czech není další vývoj mezd zatím uzavřený. „V současné době probíhá vyjednávání mezi vedením společnosti a odborovými organizacemi,“ uvedl Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů společnosti. Doplnil, že se mzdy pohybují nad republikovým průměrem.

Významným zaměstnavatelem v Ústeckém kraji je rovněž Krajská zdravotní, která sdružuje sedm nemocnic napříč regionem. Průměrná mzda v této společnosti za období od ledna do listopadu 2025 činila 59 358 korun.

Vedení společnosti nyní s plošným navyšováním mezd v letošním roce nepočítá. „V tuto chvíli nepředpokládáme, že bychom v roce 2026 mzdy navyšovali,“ uvedl Tomáš Petr, referent tiskového oddělení společnosti.

Otázka odměňování je však předmětem kolektivního vyjednávání. Krajská zdravotní před svátky informovala, že je před prodloužením platnosti stávající kolektivní smlouvy do 31. března 2026, přičemž vyjednávání o nové kolektivní smlouvě bude pokračovat v průběhu tohoto roku. Odborové organizace vznesly požadavek na navýšení tarifních mezd o 10 procent.

Růst mezd plánují některé středně velké firmy, například společnost Hennlich se sídlem v Litoměřicích. Průměrnou mzdu nezveřejňuje, s navyšováním výdělků v průběhu roku však počítá. „Předpokládáme, že budeme navyšovat mzdy na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2026, a to zhruba ve výši 1,5násobku inflace roku 2025,“ uvedl Pavel Šumera, jednatel společnosti.

Podle údajů Českého statistického úřadu dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2025 průměrná hrubá měsíční mzda v Ústeckém kraji 44 465 korun, což je meziročně o 6,1 procenta více. Přesto kraj zaostává za republikovým průměrem, který ve stejném období činil 48 295 korun, rozdíl tak přesahoval 3 800 korun měsíčně.

Za období od ledna do září loňského roku se pak průměrná mzda v kraji pohybovala na úrovni 44 081 korun.

