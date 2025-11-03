Na bezpečnost a pořádek v Děčíně dohlédnou nové kamery

„Projekt využívá 5G síť pro přenos živého obrazu ve vysokém rozlišení s minimální prodlevou. Nové 5G kamery budou vybaveny pokročilým analytickým softwarem, který umožní automatickou detekci rizikových situací, jako jsou dopravní incidenty nebo projevy rizikového chování. Díky tomu se zlepší nejen kvalita dohledu, ale i rychlost zásahu městské policie v terénu,“ uvedl mluvčí děčínské radnice Luděk Stínil.
Náklady na moderní kamerový systém jsou 19 milionů korun, městu se podařilo získat dotaci ve výši 15,6 milionu korun z Národního plánu obnovy.
Po dokončení instalace, k níž by mělo dojít zhruba do dvou týdnů, projde obsluha kamerového systému specializovaným školením zaměřeným na práci s novým softwarem a 5G technologiemi.
„Investice do 5G kamer a moderního softwaru představuje klíčový prvek v našem úsilí o bezpečnější město. Tato technologická změna umožní městské policii efektivnější práci, násobně rychlejší vyhodnocování záznamů, získávání kvalitnějšího důkazního materiálu a rovněž získávání potřebných dat, se kterými lze následně pracovat například při plánování oprav, rekonstrukcí nebo změn dopravy,“ dodal náměstek primátora Ondřej Smíšek (Náš Děčín).