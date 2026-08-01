Na Chomutovsku hořela časně ráno střecha rodinného domu, škoda je 1,4 mil. korun

Na Chomutovsku vyjížděli hasiči časně ráno k požáru střechy rodinného domu ve Vysoké Peci, zasahovat museli v dýchacích přístrojích. Událost se obešla bez zranění, škodu odhadli na 1,4 milionu korun. Příčinou vzniku požáru byla manipulace s otevřeným ohněm, uvedli hasiči na webu.
Požár byl na operační středisko ohlášen pár minut před 04:00, k události vyjely čtyři jednotky. V době příjezdu hasičů už byla střecha v jednom plameni. Hasiči zasahovali i z výškové techniky a skrytá ohniska dohašovali za použití vysokotlakého hasicího a řezacího zařízení Cobra.
Pod kontrolu dostali hasiči oheň v 05:00, o hodinu později se ho podařilo zcela uhasit.