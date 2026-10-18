Na Chomutovsku zemřel po nárazu do stromu řidič Škody Octavie

Na Chomutovsku zemřel dnes večer po nárazu do stromu pětačtyřicetiletý řidič Škody Octavie. Dva jeho spolujezdci utrpěli zranění. ČTK o tom informovala krajská mluvčí policie Veronika Hyšplerová.
Tragická nehoda se stala krátce po 18:00 u obce Škrle. "Podle dosavadních informací 45letý řidič osobního vozidla Škoda Octavia nezvládl řízení, vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem," uvedla Hyšplerová. Dva zraněné spolujezdce záchranáři převezli k dalšímu ošetření do nemocnice.
Příčiny a okolnosti tragické nehody prošetřují chomutovští dopravní policisté.