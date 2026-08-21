Na Děčínsku se o křeslo v Senátu uchází pět kandidátů, mandát obhajuje Linhart

Na Děčínsku se o mandát v horní komoře bude ucházet ve volbách pět kandidátů. Úřad zaregistroval všechny přihlášky, vyplývá to z informací zveřejněných na úřední desce. Třetí volební období chce v Senátu být Zbyněk Linhart z Krásné Lípy. Před šesti lety se o senátorské křeslo v obvodu Děčín ucházelo sedm kandidátů. Volby do třetiny Senátu se uskuteční souběžně s komunálními volbami 9. a 10. října.
Linhart letos stejně jako před šesti lety kandiduje za STAN a Starosty pro Liberecký kraj, koalice nese nyní název Senátor za Děčínsko - České Švýcarsko. Utká se s náměstkyní děčínského primátora Annou Lehkou, která se o post uchází za Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst.
Strana zelených, Česká pirátská strana a SEN 21 vyslaly do voleb architekta Miroslava Štrosse. Za ANO kandiduje Michal Hejcman a za PRO děčínský opoziční zastupitel Jan Skalický.
Před šesti lety Linhart získal většinu hlasů hned v prvním kole. Druhý byl primátor Děčína Jiří Anděl (ANO), který dostal 19,14 procenta. Voleb se zúčastnilo 30,28 procenta voličů. Třetí skončil Leoš Moravec (za SPD) s 11,24 procenta hlasů.