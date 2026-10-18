Na Děčínsku vlak narazil do zadní části dodávky, jež prorazila závory

Na Děčínsku dnes ráno osobní vlak narazil do zadní části dodávky, jež prorazila závory na železničním přejezdu. Řidič dodávky utrpěl lehké zranění. Ve vlaku cestovalo 18 lidí, všichni vyvázli bez zranění. ČTK to řekli regionální mluvčí policie a záchranné služby.
Nehoda se stala okolo 7:30 u obce Markvartice na přejezdu, který kříží silnici první třídy 13 a železniční trať mezi Benešovem nad Ploučnici a Českou Kamenicí. "Vlak narazil do zadní části dodávky, které prorazila závory," řekla ČTK krajská mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Okolnosti, za jakých řidič dodávky prorazil závory, podle ní policisté zjišťují.
Při nehodě utrpěl zranění jen řidič dodávky. "Převezli jsme ho ke kontrolnímu vyšetření do děčínské nemocnice," řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.
Nehoda provoz na regionální železniční trati zastavila zhruba na dvě hodiny.