Na heliportu v ústecké nemocnici mohou vrtulníky přistávat už i v noci

Na heliportu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem mohou od 1. června přistávat vrtulníky i v noci. Nepřetržitý provoz při dobré viditelnosti i za zhoršených povětrnostních podmínek schválil Úřad pro civilní letectví. ČTK o tom dnes informovala Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice patří.
Do 30. června 2027 bude fungovat ve zkušebním provozu, odborníci z úřadu pak zkontrolují funkčnost všech systémů. Důvodem přestavby heliportu byla aktualizace leteckého předpisu vycházející z mezinárodní legislativy. Cílem bylo dovybavit místo technologií, která umožní 24hodinový provoz za viditelnosti ve dne i v noci. Přestavba začala loni v březnu a hotovo mělo být začátkem prosince. Po dobu stavby vrtulník přistával v prostoru u záchranné služby a pacienta převážela sanitka.
Lhůta pro převzetí stavby byla posunuta na 13. ledna 2026. "Důvodem byla realizace doporučeného zesílení nosnosti plochy heliportu na 4,5 tuny. Což se uskutečnilo, termín byl dodržen a k uvedenému datu Krajská zdravotní od dodavatele stavbu převzala," uvedla Kučerová. Heliport byl v provozu od února do konce května v denním režimu, tedy od východu do západu slunce.
Pro noční provoz musí být heliport vybaven radionavigací. Přistání a vzlétnutí vrtulníku se podřizuje aktuální meteorologické situaci. Znamená to, že ani ve dne, kdy je hustá mlha nebo hustě sněží, vrtulníky nepřistanou. Přistání záchranářského vrtulníku na nemocniční heliport představuje jednu z nejnáročnějších fází letu, zejména v husté městské zástavbě a za zhoršených podmínek. Pilotům nyní pomáhá nová soustava světelných navigačních prvků, zeleně nasvícená přistávací plocha jasně vymezuje bezpečný prostor heliportu, bílá směrová světla určují hlavní i záložní směr přiblíženíi. Významně se tak zvyšuje bezpečnost přiblížení a přistání zejména za tmy, deště či nízké oblačnosti, uvedla mluvčí.
Součástí modernizace bylo posílení konstrukčních prvků heliportu kvůli zvýšení nosnosti a instalace unikátního automatického hasicího systému. Ten prostřednictvím kamer s prvky umělé inteligence dokáže rychle odhalit požár a okamžitě pokrýt oblast hasební pěnou. Veškeré klíčové technologie jsou zálohovány bateriovými zdroji energie, aby zůstaly plně funkční i při rozsáhlém výpadku elektrické sítě. "Možnost přímého přistání vrtulníku na střeše nemocnice ve výrazně širším spektru situací znamená rychlejší transport pacientů přímo ke specializované péči. U polytraumat, cévních mozkových příhod nebo akutních srdečních stavů mohou právě ušetřené minuty rozhodovat o záchraně život," uvedla Jana Bednářová, primářka Kliniky urgentní medicíny v Masarykově nemocnici.
Náklady na rekonstrukci heliportu byly přes 60 milionů korun. Evropská dotace pokryla 85 procent a spoluúčast ve výši 15 procent je z dotace kraje.