Na hradě Střekov v Ústí prokoukly vstupní portály i okna

Obnovou prošla gotická kamenná ostění oken a portály vstupů v horních partiích dolního paláce, neboť se na nich podepsaly klimatické podmínky a působení lidí. Práce začaly loni v srpnu a skončily před několika dny.
„Restaurování zčásti omezilo výhled z opravovaných oken, ale část prací proběhla po uzavření hradu po předchozí turistické sezoně a před jeho otevřením v nové sezoně, takže se návštěvníků příliš nedotklo,“ uvádí Pavel Kučaba, kastelán hradu Střekov, o který pečuje rodina Lobkowiczů.
Náklady byly necelých 1,3 milionu korun, Lobkowiczům pomohla s financováním dotace od Ústeckého kraje, která uhradila 60 procent celkové sumy.
Jelikož je hrad Střekov kulturní památkou, dohlíželi na průběh restaurování památkáři.
„Cílem restaurátorských prací proto nebylo vytvořit ‚nový kámen‘, ale co nejcitlivěji zachovat původní gotické prvky, respektovat jejich historický vývoj a zároveň je stabilizovat pro další léta. Díky pečlivé restaurátorské práci se podařilo tyto konstrukce ošetřit a zachovat jako autentický prvek hradu,“ popisuje Věra Brožová, mluvčí ústecké pobočky Národního památkového ústavu.
Návštěvníci si mohou obnovené gotické kamenné ostění oken a portály vstupů v dolním paláci prohlédnout nejen při běžných prohlídkách, ale také při akcích, které se na Střekově pravidelně konají.
V dohledné době pak mají na hradě Střekov v plánu opravy na budově v podhradí, kde je třeba zajistit stabilitu opěrného pilíře.