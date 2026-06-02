Tisíc kamenů pro oběti v Postoloprtech. Studenti vracejí jména zavražděným Němcům

Miroslava Strnadová
  20:12aktualizováno  20:12
Sledovat Metro na Googlu
Téměř tisícovka bílých kamenů s německými jmény, která měla být zapomenuta, od úterý na hřbitově v Postoloprtech připomíná oběti poválečného masakru. Ručně popsané kamínky vracejí identitu lidem, kteří byli zavražděni během divokého odsunu v květnu a červnu 1945.

Kameny se nacházejí pod pamětní deskou, která je na hřbitově od roku 2010. Právě její stávající podoba, respektive nápis, byl pro organizátory hlavním impulsem k akci. „Pamětní deska obsahuje nápis ´Všem nevinným obětem událostí května a června 1945.´ Nevypovídá vůbec o tom, jaké to byly oběti, jaké národnosti. Ta doba může evokovat ještě válku, ale i období po válce. Jenže my víme, že v době míru se tu událo obrovské neštěstí – vraždění německých lidí, kteří tu žili odnepaměti,“ vysvětlila iniciátorka vzpomínkové akce Simona Martínková.

Pietní akt na hřbitově v Postoloprtech. Pokládání bílých kamenů připomnělo jména obětí poválečného masakru německého obyvatelstva z roku 1945. Na snímku potomek jednoho ze zavražděných, Martin Urban.
Pietní akt na hřbitově v Postoloprtech. Pokládání bílých kamenů připomnělo jména obětí poválečného masakru německého obyvatelstva z roku 1945. Na snímku potomek jednoho ze zavražděných, Martin Urban.
Pietní akt na hřbitově v Postoloprtech. Pokládání bílých kamenů připomnělo jména obětí poválečného masakru německého obyvatelstva z roku 1945.
Pietní akt na hřbitově v Postoloprtech. Pokládání bílých kamenů připomnělo jména obětí poválečného masakru německého obyvatelstva z roku 1945.
18 fotografií

Domnívá se, že je tato temná kapitola dějin stále vytěsňována. „Je to stín české historie, se kterým je potřeba se vyrovnat,“ dodala. Radnice přitom o středeční pietním aktu nevěděla. Organizátoři se totiž rozhodli akci městu předem nehlásit. Doufají, že kameny nikdo neodstraní.

Každý z položených kamenů nese jedno konkrétní jméno, příjmení a datum narození. Datum úmrtí chybí záměrně – všichni tito lidé totiž zemřeli ve stejné dny na přelomu května a června roku 1945. Kameny popisovali studenti pražského Gymnázia Jana Keplera a známé osobnosti, jako například architekt a herec David Vávra a další.

Seznamy tvůrci čerpali z historických pramenů, konkrétně z knihy německého historika Andrease Kalckhoffa Pravdou ke smíření. „Počet kamenů odpovídá počtu z dokumentových obětí. Ovšem podle historiků může být reálný počet obětí v tomto regionu větší,“ uvedl absolvent pražského gymnázia Vojtěch Michalák. Jsou to jména dospělých mužů, dětí, i žen.

Vraždění Němců zůstalo bez trestu. Od postoloprtského masakru uplynulo 80 let

Přímo u pokládání kamenů stál i místní obyvatel Martin Urban. V Postoloprtech byl zavražděn jeho dědeček Franz Urban. Fakt, že jeho předek bude mít na hřbitově jméno, pro něj hodně znamená. „Člověk vlastně nic podstatného než jméno nemá. Narodíte se, jméno vám dají a umíráte a máte zase jenom to jméno, nic jiného vám nezůstane. A když nemáte ani kam jít zapálit svíčku, položit kytičku, tak vám to jméno chybí. Podle mě mají všichni právo zapálit svíčku u jména svých předků,“ řekl.

Podle něj je důležité na tragédii nezapomenout a připomínat ji. „Na zlo by se mělo poukazovat právě proto, že zlo je jenom jedno a je úplně jedno, kým je pácháno. Pokud se k němu nepostavíme čelem, bude se v rámci nějakých omluv nebo fanatismu opakovat pořád dokola,“ dodal.

Pamětník: Po tátovi zbyla prázdnota a stigma

Pokládání kamenů sledoval s dojetím také otec Martina Urbana, třiaosmdesátiletý pamětník Walter Urban. Když mu tehdy otce v kasárnách zastřelili, byl ještě batole. Zbytek rodiny byl odsunut do lágru.

„Když jsme se z lágru po deseti dnech vrátili, v našem baráku, co si maminka s tátou koupili, už bydleli cizí lidé,“ vzpomíná Walter Urban.

Kameny se jmény jsou pro něj nesmírně důležité. „Pořád mám teď kam aspoň k tomu tátovi jít. I když vůbec nevím, kde vlastně leží. To bohužel nikdo neví, kam je tehdy dali.“

Německý původ a rodinná tragédie se s ním navíc táhly celý život jako cejch. „Mladí lidé v Postoloprtech dnes vůbec nevědí, co se tady událo. Ale ti starší nás dříve automaticky odsuzovali. Když jsme se starším bráchou chodili do školy, pořád jsme s tím měli problémy. Ne sice u každého učitele, ale u některých ano,“ vypráví pamětník.

Instalace kamenů na hřbitově je součástí širší iniciativy, která v regionu probíhá již pátým rokem. Jde o studentský pochod z Postoloprt do Žatce. Účastníci pochodu se letos sejdou ve středu 3. června v 10 hodin u kostela na náměstí v Postoloprtech. Do Žatce by měli účastníci dorazit kolem 16. hodiny, následně se v tamním kostele uskuteční mše.

Letos se projekt díky spolupráci se sochařem Čestmírem Suškou rozrostl i do krajiny. Na trase vzniká trvalá paměťová stezka. Tu tvoří staré recyklované patníky osazené QR kódy, které kolemjdoucí odkážou na webové stránky s podrobnými historickými fakty o poválečném masakru.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Tramvaj srazila ve Vršovicích dva chodce, na místě zasahují záchranáři

Srážka tramvají na křižovatce ulic U Slavie a Vršovická (6.8.2013)

Pražští policisté zasahují na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní, kde tramvaj srazila muže a ženu. Na místě zasahovali i hasiči a zdravotnická záchranná služba, která převezla oba poraněné do...

2. června 2026  19:22,  aktualizováno  19:30

„Moderní“ druhy kouření vyvolávají silnější závislost na nikotinu než tradiční cigarety

Klasika už letí méně. Ti mladší nyní „hulí“ elektronicky.

Co by dali nyní hokejisté na skončeném šampionátu za třetí místo! Možná vůbec netušíme, že Česko alespoň drží dlouhodobě bronzový stupínek ve spotřebě čistého alkoholu na hlavu a rok na světě! Teď se...

2. června 2026  19:25

Vlak u Berouna zachytil nezletilou dívku, skončila v nemocnici

Sanitka Rychlé záchranné služby v Moravskoslezském kraji.

Vlak na trati mezi Vráží a Berounem-Závodí v úterý v podvečer zachytil nezletilou dívku, která šla vedle kolejiště. Po nehodě skončila v nemocnici, sdělila policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Provoz...

2. června 2026  18:52,  aktualizováno  19:09

ODS v Ústí nad Labem jde do voleb s lidovci, lídrem je zastupitel Bzura

ODS v ĂšstĂ­ nad Labem jde do voleb s lidovci, lĂ­drem je zastupitel Bzura

Občanští demokraté budou v podzimních komunálních volbách v Ústí nad Labem kandidovat společně s KDU-ČSL jako koalice Spolu pro Ústí. Lídrem kandidátky je...

2. června 2026  17:27,  aktualizováno  17:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mostecké muzeum představuje 125 let starou historii městské hromadné dopravy

MosteckĂ© muzeum pĹ™edstavuje 125 let starou historii mÄ›stskĂ© hromadnĂ© dopravy

Mostecké muzeum dnes otevřelo výstavu ke 125. výročí městské hromadné dopravy na Mostecku. Výstava provází návštěvníky historií dopravy prostřednictvím pokladů...

2. června 2026  17:07,  aktualizováno  17:07

Část linky metra B zastavila technická závada, provoz je již obnoven

Zakouření prostorů na lince metra B zastavilo provoz ve stanicích Rajská...

Provoz části pražské linky metra B mezi stanicemi Florenc, Smíchovské nádraží a Nové Butovice byl v úterý krátce před 17. hodinou přerušen. Pražský dopravní podnik udával jako příčinu technickou...

2. června 2026  17:42,  aktualizováno  18:31

Samice rysa ostrovida z Šumavy se zabydluje v Brdech

ilustrační snímek

Samice rysa ostrovida z Šumavy, kterou se podařilo zachránit jako mládě a připravit ji na samostatný život, se zabydluje v Brdech. Ochránci přírody ji tam...

2. června 2026  16:55,  aktualizováno  16:55

Požár, při němž v lednu v Českých Budějovicích zemřel muž, vznikl od svíčky

ilustrační snímek

Požár bytu, při němž v lednu v Českých Budějovicích zemřel starší muž, vznikl od svíčky na vánočním stromku. Oheň se z ní rozšířil po celém bytě. O příčině...

2. června 2026  16:37,  aktualizováno  16:37

Zájem o studium na Západočeské univerzitě v Plzni má 17.200 uchazečů

ilustrační snímek

Do prvního kola přijímacího řízení ke studiu na některé z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se přihlásilo přes 17.200 uchazečů, meziročně o...

2. června 2026  16:36,  aktualizováno  16:36

Středobodem Štetl Festu bude letos parcela, kde stávala brněnská Velká synagoga

StĹ™edobodem Ĺ tetl Festu bude letos parcela, kde stĂˇvala brnÄ›nskĂˇ VelkĂˇ synagoga

Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetl Fest bude prostor, kde stávala brněnská Velká synagoga. Vypálili ji nacisté v roce 1939. Archeologové...

2. června 2026  16:36,  aktualizováno  16:36

Jak nakoupíte na červencové svátky? Otevírací doba obchodů 5. a 6. 7. vás překvapí

Návštěvníci nové brněnské prodejny JIP mohou využít i dvě restaurace, bar a...

Začátek července se ponese ve znamení prodlouženého víkendu. Letos připadá Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na neděli a následující Den upálení Jana Husa na pondělí. Otevírací doba...

2. června 2026  18:16

Pěchotní srub zaplavila povodeň, nadšenci ho upravili do „vodotěsného“ stavu

Dvacet měsíců trvaly opravy pěchotního srubu MO-S5 “Na trati“, který poničily...

Prvorepublikový pěchotní srub MO-S5 ´Na Trati´ v Bohumíně byl po ničivých záplavách ze září roku 2024 opraven a vyčištěn a znovu se otevírá veřejnosti. Tu milovníci vojenské historie zvou v sobotu 6....

2. června 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.