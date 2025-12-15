Sadové úpravy byly dokončeny před pár dny. Na ploše jednoho hektaru bylo vysázeno přibližně 13 tisíc sazenic stromů. Skladba je různorodá: kromě různých druhů jehličnanů zde rostou i listnaté stromy, jako je lípa, javor, habr, dub a další.
Nový porost je prozatím oplocen, aby byla zajištěna ochrana mladých stromů před zvěří. Oplocení bude odstraněno, jakmile stromy dostatečně povyrostou.
Realizace stála radnici celkem 5,9 milionu korun. Z této částky pokryla 4,2 milionu korun dotace z programu určeného na úpravy brownfieldů.