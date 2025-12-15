Na Kamenném vrchu vznikl mladý les

Autor: mst
  6:59
Na chomutovském sídlišti Kamenný vrch, v lokalitě po zbourané škole, nově vznikl mladý les.

Zpráva z vašeho okresu | foto: MAFRA

Sadové úpravy byly dokončeny před pár dny. Na ploše jednoho hektaru bylo vysázeno přibližně 13 tisíc sazenic stromů. Skladba je různorodá: kromě různých druhů jehličnanů zde rostou i listnaté stromy, jako je lípa, javor, habr, dub a další.

Nový porost je prozatím oplocen, aby byla zajištěna ochrana mladých stromů před zvěří. Oplocení bude odstraněno, jakmile stromy dostatečně povyrostou.

Realizace stála radnici celkem 5,9 milionu korun. Z této částky pokryla 4,2 milionu korun dotace z programu určeného na úpravy brownfieldů.





