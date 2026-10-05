Na klid v domech dohlédnou v Mostě správci i v dalších měsících

Projekt v současnosti funguje v 16 domech, kde působí 18 preventistů. Jejich odměny hradí město, které na program ročně vyčleňuje dva miliony korun.
„Ještě nemáme komplexní zprávu a statistická data, jak se program vyvinul, ale z informací od samotných správců máme potvrzeno, že se projekt osvědčil. Lidé v bloku vnímají správce jako partnera, se kterým mohou denně řešit problémy,“ uvedl primátor Marek Hrvol (ProMost) s tím, že magistrát uvažuje o rozšíření projektu i do dalších domů a částí města.
Správci úzce spolupracují s městskou policií, která zajišťuje jejich proškolení. Sami mohou například řešit sousedské vztahy či napomenout problémové obyvatele. Strážníkům pak mají hlásit problémové jednání ve spravovaných budovách, třeba hromadění nepořádku, rušení nočního klidu, přítomnost bezdomovců, podezření na varnu drog a pohyb narkomanů po chodbách.