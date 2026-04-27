Na kluzišti na ústeckém Lidickém náměstí si zabruslily skoro čtyři tisíce lidí

Na ledové kluziště, které se od 30. listopadu do 26. února nacházelo na ústeckém Lidickém náměstí, si našly cestu necelé čtyři tisícovky lidí.
Dopoledne chodily bruslit děti z mateřských a základních škol, odpoledne byla plocha k dispozici veřejnosti.
V průběhu prosince sloužilo kluziště jako tematické doplnění Ústeckých Vánoc.
Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána během vánočních trhů, kdy kluziště navštívilo 2 700 bruslařů a 11 tříd.
Během ledna se zde vystřídalo 802 návštěvníků a rekordních 21 tříd, v únoru bylo bruslařů celkem 398 a přišlo 19 tříd.
Dohromady si přišlo bruslit 3 900 lidí a 51 tříd.
Kapacita plochy byla 35 osob a bruslení bylo pro veřejnost zdarma.