Na místě kostela na Ústecku by mohla být připomínka Krylova Anděla

Inspirací k písni Anděl byl písničkáři Karlu Krylovi nejspíš zdevastovaný kostel ve Velkém Chvojně u Ústí nad Labem, uvedl při dnešní přednášce v ústeckém muzeu znalec Krylova díla Pavel Hošek. Kostel svatého Martina byl zbouraný v roce 1977, na jeho místě je nyní hřiště mateřské školy. V budoucnu by tu mohla být připomínka nejslavnější Krylovy písně, řekla ČTK starostka Markéta Vaňáčová.
Krylovy umělecké počátky jsou spojeny se severočeským regionem, do Teplic byl umístěn po absolvování střední školy. "Na léta v Ústeckém kraji později vzpomíná jako na ta nejkrásnější," uvedl Hošek. Kryl jako člověk z moravské katolické rodiny podle něj vnímal množství poničených kostelů a kaplí na severu Čech. "Se svým přítelem Bedřichem Taussigem se na ta místa vydával a takto se ocitl i ve Velkém Chvojně," uvedl Hošek. Jak písničkář popisoval, na zemi tam našel torzo anděla.
Existuje také fotografie kostela, na kterou Kryl napsal "z rozmlácenýho kostela," připomněla na facebooku první Krylova žena Eva Sedlářová, která se dnešní přednášky účastnila. "Vzpomínám na něj jako na Karla, na muže, o kterém jsem při seznámení nevěděla vůbec nic. Vzal si kytaru a hrál," řekla ČTK.
Píseň Anděl vyšla v roce 1969 na debutovém albu Bratříčku, zavírej vrátka. Podle Sedlářové ale první nahrávka vznikla v rozhlase v Ústí nad Labem. "Bohužel se prý při normalizaci ztratila," řekla.
Píseň je podle Hoška jednoznačně inspirovaná i neopakovatelnou atmosférou zdejšího kraje. "Viděl tu krásu a kulturní bohatství, které je zároveň poškozováno, ať už kvůli těžbě, vandalismu nebo z jiných důvodů," uvedl Hošek. "Niterná zkušenost bolesti, ale zároveň fascinace se promítá v tak slavných písních Karla Kryla, jako je Anděl, Pieta, Salome," řekl Hošek.
Kostel svatého Martina ve Velkém Chvojně byl podle webu zanikleobce postaven podle plánů architekta Petra Versy z Litoměřic na místě původní středověké stavby. Od roku 1832 byl farní. V kostele byl osazen vzácný zvon z roku 1408 s českým nápisem. Před demolicí kostela v roce 1977 byl zvon přemístěn do kostela svatého Petra a Pavla v Tanvaldu na Jablonecku.
Na části pozemku ve Velkém Chvojně, kde kostel stával, je hřiště. Další část získala obec. "Moc bych si přála, aby tady třeba v podobě sochy anděla nějaká připomínka na Karla Kryla byla. Máme tu pamětníky, kteří si ještě návštěvy Karla Kryla u nás vybavují," uvedla starostka.