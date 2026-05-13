Na mistrovství floristů v Děčíně vznikají květinové dekorace inspirované světem

Na 55. ročníku mistrovství floristů ČR s názvem Děčínská kotva tvoří 34 soutěžících květinové dekorace a kytice inspirované světem. Tři kategorie účastníků porovnají síly ve čtyřech disciplínách. Tvořit budou dnes a ve čtvrtek. Hotové práce uvidí veřejnost v ulicích Děčína od pátku do neděle. ČTK to dnes řekla organizátorka soutěže Olga Hlavacká.
Letošní téma Do světa dává soutěžícím prostor promítnout do svých prací motivy zemí, které je nejvíce oslovují. První disciplína, která mistrovství odstartovala dnes dopoledne, spočívala ve vytvoření kytice pro hlavního představitele státu podle výběru floristy. V dalším kole dostali soutěžící materiál, ze kterého museli vytvořit další výtvor. "Myslím si, že letos to nebudou mít úplně jednoduché, protože materiál je krásný, ale bude trošičku háček, jak si s tím poradí," uvedla Hlavacká. Tajným materiálem je české sklo, do kterého účastníci vytvořili květinové aranžmá.
Ve třetí disciplíně mají soutěžící za úkol vytvořit sesazovanou nádobu do interiéru s využitím upcyklace, tedy starého, nepotřebného nebo odpadního materiálu. Kvůli poslednímu úkolu se floristé ve čtvrtek přesunou na jižní terasu děčínského zámku, kde budou dělat velké objekty s květinami, do kterých opět promítnou některý stát.
Když se konal první ročník soutěže v roce 1971, účastnilo se ho 127 soutěžících. "Ten trend je teď nižší, ale je to také tím, že dříve bylo hodně zahradnických podniků. Každé město mělo své technické služby a i ty vysílaly své floristky," řekla Hlavacká. Letošního ročníku se účastní víc soutěžících v seniorské kategorii, kde mezi sebou porovnávají síly dospělí profesionální floristé. V minulých ročnících převažovali studenti, kteří soutěží v juniorské kategorii a poslední kategorii tvoří žáci základních škol.
Mezi seniory soutěží Kristýna Kühn, která do děčínského zámku dorazila z květinářství Marcela v Doksech u Máchova jezera. V první disciplíně vytvořila kytici pro první dámu Brazílie. "Všechny tyhle exotické země, které budou i v dalších disciplínách, mě vždycky fascinovaly. Jsou tam krásné rostliny a zvířata," uvedla Kühn. Jak bude kytice vypadat, měla rozmyšlené hned, jak se dozvěděla téma. Vytvořila ji tak, aby vypadala jako Amazonský prales, doplnila ji o květiny typické pro tropický les a zakomponovala také kapky vody.