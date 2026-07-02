„Tato vize se nám velice zalíbila a osobně bych byl rád, kdyby zde do budoucna něco podobného mohlo vzniknout. Zatím však zájemce budeme informovat prostřednictvím infotabule a tištěných letáků, kde si lidé budou informace vyhledávat sami,“ říká starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).
Nápad na vybudování samoobslužného informačního centra na lovosickém nádraží se zrodil ve chvíli, kdy Správa železnic zahajovala rekonstrukci nástupišť a rozhodla se opravit i nádražní halu. Město tehdy dostalo nabídku na využití prostoru u odbavovací haly. Původně zde měla být čekárna pro matky s dětmi, město však navrhlo, aby zde vzniklo informační centrum.
„Jsme si vědomi významnosti tohoto dopravního uzlu, kdy lovosickým vlakovým nádražím denně projdou tisíce lidí. V bezprostřední blízkosti je navíc i autobusové nádraží. Chtěli jsme tento prostor využít, abychom informace návštěvníkům mohli nabídnou ihned po vystoupení z vlaku,“ doplňuje starosta.
Plnohodnotné informační centrum s personálem by však pro rozpočet města bylo poměrně náročné. Malý prostor, který město dostalo k dispozici, navíc neumožnil vybudovat pracovní místo s obsluhou zaměstnance.
„Z provozně ekonomických důvodů tak vznikl koncept samoobslužného místa, kde si návštěvník informace může sám dohledat, ale zároveň zde v určité časy nějaký personál bude,“ nastiňuje Krejčít.
Každý den sem tak bude na několik hodin docházet zaměstnanec centra kultury (CK) LOVOš, pod které samoobslužné informační centrum spadá. „A to aby zde nejen udržoval pořádek a doplňoval materiály, ale aby zde také mohl zájemcům poradit,“ dodává ředitel CK LOVOš Ondřej Kounovský.
Velkou výhodou pro návštěvníky města bude otevírací doba samoobslužného centra, která je oproti klasickému značně rozšířená. Otevřeno zde bude od pondělí do neděle vždy od 6 do 19 hodin.
Hlavní lovosické informační centrum je ve středu města v Pfannschmidtově vile hned vedle radnice. „Otevírací doba je u nás během letní sezony, tedy od začátku května do konce září, od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 14 hodin a v sobotu a v neděli od 9 do 13 hodin,“ upřesňuje Jana Matyášová, vedoucí infocentra.
V samoobslužném infocentru návštěvníci mohou získat nejen zajímavé informace o městě, o turistických výletech v okolí a o možnostech ubytování a stravování, ale mohou si zde také odpočinout.
„Je tu vytvořen prostor pro lidi, kteří budou čekat na zpožděný vlak. Proto jsme zde instalovali nejen elektrické zásuvky, ale i místa pro nabíjení telefonů a notebooků, aby zde mohli čas trávit v klidu a pohodě a zároveň si mohli prohlédnout turistické a informační materiály a načerpat inspiraci, jak trávit čas v Lovosicích,“ popisuje Krejčí.
V infocentru návštěvníci naleznou také vystavené upomínkové předměty města s jeho logem, které si pak mohou zakoupit v infocentru ve městě. Zájemcům zde bude sloužit i malá knihobudka. Pro zajištění pořádku a bezpečnosti bude samoobslužné centrum snímáno kamerovým systémem a bude na ně dohlížet i nádražní ochranka.
Vybudování samoobslužného infocentra včetně nábytku a vybavení vyšlo městskou kasu zhruba na 600 tisíc korun. „Aktuálně máme podanou žádost o dotaci na rozvoj cestovního ruchu a doprovodné infrastruktury, která by nám tuto investici mohla pomoci pokrýt,“ uvádí Krejčí.