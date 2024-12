Na náměstí v Rumburku jsou nové veřejné toalety

Město Rumburk nechalo na Lužickém náměstí vybudovat veřejné toalety, nacházejí se v budově Lužanu.

Otevřeny jsou každý den, od pondělí do pátku v době od 8 do 18.30 hodin a v sobotu a v neděli od 9 do 18.30 hodin. Poplatek je stanoven na 10 korun.