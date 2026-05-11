Na náměstí ve Štětí přibyl speciální stojan pro cyklisty

Na Novém náměstí ve Štětí na Litoměřicku přibyl speciální stojan pro cyklisty.
Sportovní nadšenci díky němu mohou nejen zaparkovat svůj bicykl, ale také provádět drobné opravy.
K dispozici je zde třeba kompresor na dofouknutí kol, praktické nářadí či nabíječka pro elektrokola.
Dále mohou zájemci využít USB zásuvky, klasickou zásuvku nebo autozásuvku.
Elektřinu má stojan díky solárnímu panelu na stříšce.
Veškeré služby jsou pro cyklisty zdarma. Výhodou stojanu je i to, že je demontovatelný.
Pokud by tak na Novém náměstí například probíhaly stavební práce, může být přesunut na jiné místo.