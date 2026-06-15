„Dělali jsme měření rychlosti, které ukázalo velmi alarmující výsledky. Například na silnici I/13 v Soběchlebech, které jsou součástí Krupky, jsme zjistili, že 50 až 60 procent vozidel povolenou rychlost překračuje. Za jeden den tudy dokonce téměř tisícovka aut jela více než šedesátikilometrovou rychlostí. To je opravdu hodně,“ říká starosta Krupky Jan Kuzma (ANO) s tím, že v místě už došlo i ke smrtelným nehodám.
Úsekové měření chce radnice na všech vjezdech do města a na všech výjezdech z něj, protože právě tady vidí největší problémy s překračováním rychlosti. Připravované měření pro vybrané úseky se tak bude týkat zejména oblastí Vrchoslavi, Maršova a Unčína, Soběchleb, Nových Modlan a Bohosudova.
„Bezpečnost lidí je pro nás priorita. Nejde o jednorázové opatření, ale o dlouhodobou práci, kterou město připravuje krok za krokem. Chceme, aby se řidiči při průjezdu Krupkou chovali odpovědněji a aby se naši občané, včetně dětí a seniorů, cítili bezpečněji,“ podotýká Kuzma.
Po více než třech letech příprav je nyní hotová projektová dokumentace pro vybudování technického zařízení, která bude sloužit jako podklad pro stavební řízení a následné výběrové řízení na dodavatele radarového systému. „Přesný rozpočet ještě nemáme, ale nějaké peníze na to vyčleněné samozřejmě máme. Rád bych, aby to bylo hotové do konce roku, ale pevný termín ještě stanoven není,“ doplňuje starosta.
O dalším postupu bude město veřejnost průběžně informovat. Jakmile bude ukončena potřebná administrativní příprava a budou známy další kroky, dozvědí se lidé i podrobnější informace.