Na onkologii v chomutovské nemocnici pomáhá nový špičkový přístroj

Autor: bc
  5:59
Chomutovská nemocnice má modernější vybavení, jeden z lineárních urychlovačů na zdejším onkologickém oddělení nahradil nový přístroj. Technologie vyšla na více než sto milionů korun a léčba díky ní bude rychlejší, efektivnější a bezpečnější.

Chomutovská nemocnice má modernější vybavení, jeden z lineárních urychlovačů na zdejším onkologickém oddělení nahradil nový přístroj. Technologie vyšla na více než sto milionů korun a léčba díky ní bude rychlejší, efektivnější a bezpečnější. | foto: archiv KZ

Lineární urychlovače se používají k ozařování zhoubných nádorů.

„Nový lineární urychlovač je špičkovou zdravotnickou technikou umožňující léčit zhoubné nádory s vysokou spolehlivostí, protože s přístrojem jsme schopni přesného ozáření cílového objemu s minimálním dávkovým zatížením okolních zdravých tkání. Nabízí pokročilé zobrazování, rychlé ozařování a velkou submilimetrovou přesnost,“ popsala primářka chomutovské onkologie Martina Chodacká.

Hlavním důvodem obnovy vybavení bylo stáří původních technologií. Dosavadní urychlovače byly instalovány v roce 2015.

„Jejich funkční možnosti již plně nevyhovovaly nynějšímu trendu. Doporučená životnost přístrojů je 10 let. Po jejím uplynutí zároveň končí i možnost úplné záruky technické podpory ze strany dodavatele, například dostupnost klíčových náhradních dílů, de facto z rezerv výrobce,“ přiblížila Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou chomutovská nemocnice spadá.

U druhého urychlovače v chomutovské nemocnici pak Krajská zdravotní přistoupila k repasi.

Dodávka nového lineárního urychlovače vyšla na téměř 105 milionů korun, repase druhého přístroje na 15 milionů korun. Na projekty získala Krajská zdravotní dotaci.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Mateřská škola v děčínské části Bělá se proměnila

Školka (ilustrační foto)

Rozsáhlé opravy má za sebou mateřská škola v děčínské části Bělá. Vyměněny byly rozvody elektřiny, plynu, vody, kanalizace a vytápění.

18. května 2026  5:59

Na onkologii v chomutovské nemocnici pomáhá nový špičkový přístroj

Chomutovská nemocnice má modernější vybavení, jeden z lineárních urychlovačů na...

Chomutovská nemocnice má modernější vybavení, jeden z lineárních urychlovačů na zdejším onkologickém oddělení nahradil nový přístroj. Technologie vyšla na více než sto milionů korun a léčba díky ní...

18. května 2026  5:59

Město Most hledá letošního Srdcaře

Centrum města Most, pohled z magistrátu

Až do konce května mohou lidé posílat nominace na ocenění Srdcař Mostu. Navrhovaní mohou být lidé, kteří nezištně či v rámci svého zaměstnání pomáhají ostatním, vymýšlejí různá vylepšení či třeba...

18. května 2026  5:59

V centru Ústí nad Labem loni vzniklo deset krytých míst pro kontejnery

Nová stání pro kontejnery jsou v ulici 17. listopadu a Klíšská (na snímku), na...

Nová stání pro kontejnery jsou v ulici 17. listopadu a Klíšská, na několika místech v Plynárenské ulici nebo v místní části Strážky a Hostovice.

18. května 2026  4:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z českých kopců až ke světovým vrcholům

Komerční sdělení
Radek Jaroš

Radek Jaroš patří mezi nejvýraznější české horolezce a je prvním Čechem, který vystoupil na všech čtrnáct osmitisícovek světa bez použití kyslíku. Přestože má za sebou ty nejvyšší hory planety,...

18. května 2026

Praha 6

Praha 6

Jarní svátek vína před Píseckou bránou

vydáno 17. května 2026  22:45

3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetlo s Dánskem. Jaké další zápasy nabídne dnešní program?

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel za sebou mají také Slováci. Nedělní program nabídne šest zápasů, Česko...

17. května 2026  20:25

MS hokej 2026: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Čeští hokejisté v sobotu večer na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny. Po úspěšném vstupu do turnaje proti Dánsku však národní tým proti Slovinsku neuspěl. Rozhodly...

17. května 2026  1:19,  aktualizováno  20:06

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapisuje první tři body. Prosadil se kapitán Roman Červenka, nebo Dominik Kubalík.

15. května 2026  22:50,  aktualizováno  17. 5. 20:05

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji...

16. května 2026  23:21,  aktualizováno  17. 5. 19:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ukrajinci tančili a zpívali s Čechy na festivalu Slovanské prameny v Plzni

Ukrajinci tanÄŤili a zpĂ­vali s ÄŚechy na festivalu SlovanskĂ© prameny v Plzni

Téměř 140 účinkujících, ze dvou třetin Ukrajinců, hráli, tancovali, zpívali a bavili se dnes na Mezinárodním festivalu Slovanské prameny v Plzni. Propojuje...

17. května 2026  18:09,  aktualizováno  18:09

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  17. 5. 19:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.