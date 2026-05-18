Na onkologii v chomutovské nemocnici pomáhá nový špičkový přístroj

Lineární urychlovače se používají k ozařování zhoubných nádorů.
„Nový lineární urychlovač je špičkovou zdravotnickou technikou umožňující léčit zhoubné nádory s vysokou spolehlivostí, protože s přístrojem jsme schopni přesného ozáření cílového objemu s minimálním dávkovým zatížením okolních zdravých tkání. Nabízí pokročilé zobrazování, rychlé ozařování a velkou submilimetrovou přesnost,“ popsala primářka chomutovské onkologie Martina Chodacká.
Hlavním důvodem obnovy vybavení bylo stáří původních technologií. Dosavadní urychlovače byly instalovány v roce 2015.
„Jejich funkční možnosti již plně nevyhovovaly nynějšímu trendu. Doporučená životnost přístrojů je 10 let. Po jejím uplynutí zároveň končí i možnost úplné záruky technické podpory ze strany dodavatele, například dostupnost klíčových náhradních dílů, de facto z rezerv výrobce,“ přiblížila Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou chomutovská nemocnice spadá.
U druhého urychlovače v chomutovské nemocnici pak Krajská zdravotní přistoupila k repasi.
Dodávka nového lineárního urychlovače vyšla na téměř 105 milionů korun, repase druhého přístroje na 15 milionů korun. Na projekty získala Krajská zdravotní dotaci.