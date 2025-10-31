Nové pódium bude mít trvalé zastřešení s pevnou střechou, větší plochu a zázemí pro interprety a konstrukci pro uchycení aparatury a světel. Možné bude přizpůsobení pro divadelní představení pod širým nebem. Novinka by navíc měla zapadat do prostředí lesoparku a být lépe přístupná pro účinkující i techniku.
„Cílem je nové pódium otevřít v létě 2026 – ideálně už na tradiční Pálení čarodějnic. Ale uvidíme, jaké budou v zimě podmínky pro demolici i samotnou stavbu,“ uvedl starosta Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).
Předpokládaná cena je 5,5 milionu korun bez DPH.