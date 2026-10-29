Hřiště na pétanque dostalo zcela nový povrch i nové ohraničení. Renovace město stála 160 tisíc korun. Obnova hřiště je dalším krokem v postupném rozvoji lesoparku, v další fázi se počítá s osazením laviček, které zvýší komfort hráčů i návštěvníků.
Další novinkou na Osmičce je oplocený výběh pro psy s agility prvky. Pejskařům a jejich čtyřnohým miláčkům nabízí bezpečný prostor pro pohyb, hry i trénink. V areálu se nacházejí také lavičky, stolek či odpadkový koš na exkrementy. Projekt vyšel na 360 tisíc korun, výběh lze navštívit denně od 7 do 21 hodin.