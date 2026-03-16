Na pomezí Českého Švýcarska a Lužických hor lidé zaznamenali rysa ostrovida

Na pomezí národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti (CHKO) Lužické hory lidé minulý týden spatřili a vyfotografovali rysa ostrovida. Potkali ho na silnici při cestě do obce Doubice na Děčínsku. Odborníci budou zjišťovat, jestli jde o migrujícího jedince nebo zda se v lokalitě trvale zdržuje. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Z území národního parku pocházejí z minulosti fotografické důkazy o výskytu rysa z roku 2011 a 2020.
Svědectví o pohybu kočkovité šelmy na hranici CHKO a národního parku přinesli místní. Šelmu spatřili v pátek 13. března večer při cestě do Doubice, která leží na pomezí obou chráněných území. Zastavili automobil, aby zvíře mohlo přejít silnici a ve vzniklé situaci se jim ho ve světle reflektorů podařilo zachytit fotoaparátem mobilního telefonu.
"Spatřili jsme odraz světel v očích zvířete, o kterém jsem si nejprve myslela, že by to mohla být liška, proto jsem zpomalila," uvedla řidička Vladimíra Visokaiová. Když se zvíře dál přibližovalo k silnici, zastavila vozidlo úplně. "Ukázalo se, že zvíře je mnohem větší, nejprve se přikrčilo v příkopu u silničky, jako by se chtělo ukrýt. V tu chvíli nám už bylo jasné, že se jedná o rysa ostrovida," řekla k neobyčejnému setkání Visokaiová. Když zvíře vidělo, že se auto nepřibližuje, vkročilo na silnici a začalo ji pomalu přecházet. "Bylo ohromující pozorovat na vlastní oči, jak mohutné má tlapy i jak hustá je jeho srst. Dcera i syn jej pohotově vyfotografovali," dodala svědkyně.
Fotografii a bližší popis události pak následující den řidička vozu poskytla správě parku. Ta informace sdílela s kolegy z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).
"Doklad o výskytu rysa ostrovida na území CHKO Lužické hory je dobrou zprávou o stavu přírodního prostředí," míní mluvčí AOPK Karolína Šůlová. Odborníci budou zjišťovat, jestli lze o oblasti hovořit jako o teritoriu, kde se rys trvale zdržuje. "Jednalo by se o skvělou zprávu k letošnímu 50. výročí vzniku CHKO Lužické hory," podotkla mluvčí.
Fotografický důkaz o výskytu rysa ostrovida v národním parku a jeho okolí patří k raritním. Přímo z území národního parku pocházejí jen dva fotografické důkazy, a to noční snímek z fotopasti pořízený v roce 2011 a fotografie z roku 2020 pořízená návštěvníky národního parku. V roce 2011 šlo patrně o migrujícího jedince, v roce 2020 o zvíře vypuštěné v rámci polského reintrodukčního programu.
V ČR se rysi vyskytují především v Beskydech a Javornících nebo na Šumavě a v jejím okolí. Sporadické jsou výskyty v Jeseníkách, Jizerských horách, Krkonoších či Krušných horách. Díky migračnímu chování byli zaznamenáni i v dalších částech země.
Rys ostrovid v ČR čelí mnoha nástrahám a překážkám. V uplynulé dekádě byly opakovaně zaznamenány úhyny při kolizích s dopravními prostředky. Opakovaně byly doloženy také případy pytláctví.