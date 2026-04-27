Na potoku Srpina v Sedlci u Korozluk roste limnigrafická stanice

„Díky této stanici operativně získáme údaje o dění v povodí doposud nemonitorovaného vodního toku. Vybavena bude technologickým zařízením, které bude zaznamenané údaje bezdrátově zasílat našemu vodohospodářskému dispečinku. Díky naměřeným hodnotám o vodním stavu, průtocích a teplotách vody, budeme znát aktuální hydrologickou situaci na místě,“ popsala mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
Práce zahrnují vybudování tzv. přelivného objektu se zaobleným tvarem. „Úsek toku, kde se bude uklidňovat proudění, bude opevněn kamennou dlažbou a na jeho konci zhotovíme dva betonové stabilizační pásy. Přechod mezi opevněním a původním korytem se zajistí pomocí kamenné rovnaniny do štěrkopískového lože,“ dodala mluvčí Povodí Ohře.
Na pravém břehu potoka vznikne schodiště, které umožní přístup do koryta a zároveň na něm bude umístěna vodočetná lať. „Součástí stavby je také vybudování nového sjezdu k limnigrafu pro obsluhu Povodí Ohře, kácení dřevin a náhradní výsadba,“ zmínila Zikešová.
Vše by mělo být hotové v srpnu. Za práce Povodí Ohře zaplatí 2 miliony korun, 85 procent částky mu pomůže uhradit dotace získaná z Operačního programu Životní prostředí.