Na potoku Srpina v Sedlci u Korozluk roste limnigrafická stanice

Autor: vlm
Na vodním toku Srpna v Sedlci u Korozluk na Mostecku zahájilo Povodí Ohře, které vodní plochu spravuje, výstavbu limnigrafické stanice. Jde o monitorovací zařízení, které slouží k nepřetržitému měření a záznamu výšky vodní hladiny.

„Díky této stanici operativně získáme údaje o dění v povodí doposud nemonitorovaného vodního toku. Vybavena bude technologickým zařízením, které bude zaznamenané údaje bezdrátově zasílat našemu vodohospodářskému dispečinku. Díky naměřeným hodnotám o vodním stavu, průtocích a teplotách vody, budeme znát aktuální hydrologickou situaci na místě,“ popsala mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Práce zahrnují vybudování tzv. přelivného objektu se zaobleným tvarem. „Úsek toku, kde se bude uklidňovat proudění, bude opevněn kamennou dlažbou a na jeho konci zhotovíme dva betonové stabilizační pásy. Přechod mezi opevněním a původním korytem se zajistí pomocí kamenné rovnaniny do štěrkopískového lože,“ dodala mluvčí Povodí Ohře.

Na pravém břehu potoka vznikne schodiště, které umožní přístup do koryta a zároveň na něm bude umístěna vodočetná lať. „Součástí stavby je také vybudování nového sjezdu k limnigrafu pro obsluhu Povodí Ohře, kácení dřevin a náhradní výsadba,“ zmínila Zikešová.

Vše by mělo být hotové v srpnu. Za práce Povodí Ohře zaplatí 2 miliony korun, 85 procent částky mu pomůže uhradit dotace získaná z Operačního programu Životní prostředí.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

V Jirkově jsou nové kontejnery na použitý textil

V ulicích Jirkova byly rozmístěny nové kontejnery na použitý textil. Obyvatelé...

V ulicích Jirkova byly rozmístěny nové kontejnery na použitý textil. Obyvatelé je najdou v ulicích Na Borku, Krátká, K. Marxe, Pionýrů, Křižíkova, 5. května, B. Němcové, Hornická, Vinařická a...

Kaple v Chotiměři nově povýšila na kulturní památku

Kaple svatého Jana Nepomuckého v Chotiměřicích na Litoměřicku rozšířila seznam...

Kaple svatého Jana Nepomuckého v Chotiměři na Litoměřicku rozšířila seznam kulturních památek v Ústeckém kraji. Sakrální objekt se nachází na návsi a postaven byl v roce 1722, rok po blahořečení sv....

Na kluzišti na ústeckém Lidickém náměstí si zabruslily skoro čtyři tisíce lidí

Ledová plocha na Lidickém náměstí byla zájemcům k dispozici necelé tři měsíce,...

Ledová plocha byla zájemcům k dispozici necelé tři měsíce, nejvyšší návštěvnost byla v průběhu vánočních trhů.

V Teplicích rozšířili zákaz parkování dodávek

Nákladní auto (ilustrační foto)

Radnice v Teplicích v dubnu rozšířila noční zákaz parkování nákladních vozidel do dalších lokalit. Navazuje tak na již platné opatření, které zavedla v minulosti v části Nová Ves.

Praha 1

Praha 1

Zámečky lásky na Karlově mostě

vydáno 26. dubna 2026  22:33

Letiště Václava Havla Praha

Letiště Václava Havla Praha

Odlet z dráhy 12/30 z Letiště Václava Havla Praha do Paříže

vydáno 26. dubna 2026  22:33

Svatá Hora v Příbrami připravila výstavu dřevořezeb Panny Marie Svatohorské

ilustrační snímek

Soubor lidových dřevořezeb Panny Marie Svatohorské včetně dosud nevystavených sošek představí od pondělí nová výstava Svatohorky na Svaté Hoře v Příbrami....

26. dubna 2026  20:02,  aktualizováno  20:02

Historické i akrobatické stroje otevřely v Plasích sezonu leteckých show

ilustrační snímek

Novou sezonu leteckých přehlídek tento víkend tradičně otevřela dvoudenní akce Den ve vzduchu na letišti v Plasích na severním Plzeňsku. Na letišti místního...

26. dubna 2026  18:33,  aktualizováno  18:33

OBRAZEM: Několik premiér, ohromil Šonka. Takto vypadala show v Plasích

Letecký den Den ve vzduchu. Martin Šonka a Extra 300. (26. dubna 2026)

Letiště v Plasích na Plzeňsku patřilo tento víkend největší letecké show na západě Čech. Den ve vzduchu si opět nenechaly ujít tisíce lidí a počasí po oba dva dny bylo pro sledování leteckého umění...

26. dubna 2026  20:02

V Oxfordu se mi změnil pohled na vzdělávání, říká spisovatel Martin Kanaloš

Martin Kanaloš studoval na „Karlovce“, nyní je spisovatelem a letos byl...

Spisovatel Martin Kanaloš, který prošel akademickým prostředím Univerzity Karlovy (UK) i studijním pobytem v Oxfordu, vstoupil na literární scénu s debutem, jenž rezonuje zejména mezi mladými...

Plzeňský kraj slaví 81 let od konce války, akce chystá většina měst

ilustrační snímek

Pietní akty, historické rekonstrukce, vojenské dobové tábory, přehlídky válečné vojenské techniky i kulturní programy zaplní v nadcházejícím týdnu centra měst...

26. dubna 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

