Na prevenci duševního zdraví dětí dá v letošním roce Ústecký kraj 7 milionů korun

Krajská samospráva v letošním roce opět podpoří prevenci rizikového chování a duševního zdraví dětí.

Do dotačního programu nazvaného Prevence pro krajské školy 2026 vložila ze svého rozpočtu sedm milionů korun.

Objem prostředků se proti loňsku výrazně zvýšil. Zatímco v roce 2025 činila dotace tři miliony korun, letos je to už více než dvojnásobek.

O dotaci mohou žádat školy a školská zařízení v Ústeckém kraji. „Zaměřujeme se na aktivity související s rizikovým chováním a duševním zdravím,“ uvedl hejtman Richard Brabec (ANO).

Peníze je možné využít například na vzdělávání pedagogických pracovníků, odborné kurzy, supervize nebo na realizaci preventivních programů pro žáky, včetně mimoškolních pobytů.

