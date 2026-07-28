Na primátora Ústí kandiduje šéf organizace města, manažer basketbalu i starostka

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

O primátorský post v Ústí nad Labem bude v říjnových komunálních volbách usilovat ředitel Městských služeb Tomáš Vohryzka (Jedno Ústí), manažer basketbalového klubu Sluneta Tomáš Hrubý (ANO) nebo dlouholetá starostka obvodu Neštěmice Yveta Tomková (Vaše Ústí). Některá uskupení už představila program i kandidátky, další ještě vyčkávají, zjistila ČTK. Volby budou 9. a 10. října, lhůta pro podání kandidátních listin končí v úterý 4. srpna.

V krajském městě vznikla pod hlavičkou Jedno Ústí koalice složená z nezávislých kandidátů opozičního hnutí PRO! Ústí, České pirátské strany, Strany zelených, STAN, TOP 09, Ústeckého fóra občanů (UFO) a nového subjektu Naše Česko. Její zástupci si vyslechli, co trápí místní obyvatele a jejich poznatky zařadili do programu. Představit ho chtějí příští týden v úterý. Známí by měli být také další kandidáti.

Hnutí ANO oslovuje voliče přes sociální sítě. Dosud zveřejnilo jen jméno lídra kandidátky Hrubého. Současný primátor Petr Nedvědický (ANO) post obhajovat nebude, hnutí s ním ale dál počítá.

Síly před letošními komunálními volbami spojila uskupení Vaše Ústí a Za lepší Střekov. Subjekty představily kandidáty i své priority, které chtějí prosazovat. Kromě posílení role obvodů je jednou z priorit obou hnutí zvýšení bezpečnosti ve městě.

Společnou kandidátku pro podzimní volby v Ústí postaví SPD, Trikolora, Motoristé a Přísaha. Lídrem kandidátky bude náměstek primátora Michal Mohr (SPD). Před čtyřmi lety jím byl současný radní Bohumil Ježek (SPD). Ten se letos na společné kandidátce neobjeví. Uskupení spustí kampaň 1. září, kandidáti se chtějí vídat s občany a roznášet letáky.

Společnou kandidátní listinu bude mít ODS a KDU-ČSL. Lídrem koalice Spolu pro Ústí je opoziční zastupitel Radim Bzura (ODS). Ambicí je vrátit se do vedení města, kde byla ODS od 90. let do roku 2014. Na společné kandidátce občanských demokratů a lidovců v Ústí bude také poslanec Libor Turek (ODS). Za lidovce bude trojkou na kandidátce do zastupitelstva města Zbyněk Novák (KDU-ČSL). Kampaň už kandidáti zahájili. Jedním z bodů programu koalice je bezpečnost.

V Ústí nad Labem vyhrálo poslední komunální volby hnutí ANO, které se spojilo s SPD a dvěma nezávislými kandidáty. V opozici je kromě PRO! Ústí ještě ODS, Vaše Ústí a UFO.

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