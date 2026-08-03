Na radnici ve Štětí je nově CzechPoint

Na podatelně městského úřadu ve Štětí na Litoměřicku nově funguje CzechPoint.
Zájemci mohou využívat jeho služeb v běžných otevíracích hodinách podatelny.
Nadále zůstává dostupný rovněž CzechPoint na oddělení evidence obyvatel.
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Na podatelně městského úřadu ve Štětí na Litoměřicku nově funguje CzechPoint.
Zájemci mohou využívat jeho služeb v běžných otevíracích hodinách podatelny.
Nadále zůstává dostupný rovněž CzechPoint na oddělení evidence obyvatel.
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...
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Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...
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Noční závody, dětská klání, ženský memoriál i čtyřiadvacítka dvojic. Druhá polovina prázdnin nabídne rybářům pestrý kalendář akcí po celém Česku. Závodit se bude od poloviny července až do konce...
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