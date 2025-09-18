Na roudnickém domově důchodců je téměř 240 solárů

Odborná firma dokončila instalaci téměř 240 solárních panelů na střechu roudnického domova důchodců.
Díky investici za 2,5 milionu korun by se měla dlouhodobě snížit energetická náročnost provozu objektu.
Elektřina ze slunce by měla pokrýt spotřebu zhruba ze třetiny a zařízení by tak ročně mohlo ušetřit až 800 tisíc korun.
„Energetická koncepce města počítá i s dalším využitím obnovitelných zdrojů. Rádi bychom našli vhodný způsob umístění fotovoltaických panelů například na budovy úřadu či některých škol,“ doplnil starosta František Padělek (Společně pro Roudnici).