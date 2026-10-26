Na rozhodnutí soudu ohledně voleb čeká Ústí nad Labem a dalších 16 obcí v kraji

Na rozhodnutí soudu ohledně voleb musí počkat se svoláním ustavujícího zastupitelstva Ústí nad Labem a dalších 16 měst a obcí v Ústeckém kraji. Z úřední desky krajského soudu vyplývá, že v zákonné lhůtě přišly dvě desítky návrhů na přezkum voleb, přičemž v některých případech se vícero týká jedné obce. Soud má 20 dnů od podání na to, aby v konkrétním případě rozhodnul.
Se zvolením nového vedení magistrátu musí vyčkat mimo jiné v Ústí nad Labem. Návrh na přezkum voleb podal současný náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO). "Týká se to záležitosti, kdy jsem 9. října obdržel informace, které jsem ve stejný den předal Policii ČR. Ta mě 22. října vyzvala k doplnění informací. Uplatnil jsem ve lhůtě námitku, protože věc se týká zásahu do práva na svobodnou volbu," řekl dnes Vlach ČTK s tím, že bližší informace podat nemůže s ohledem na to, že se případem zabývá policie.
Dvě stížnosti na komunální volby se týkají Moldavy na Teplicku. Volby v malé krušnohorské obci vyhrálo uskupení Moldava pro život současného starosty Davida Leitermanna, který krátce před hlasováním nechal vyškrtnout ze seznamu voličů 22 lidí s odůvodněním, že v obci nežijí. Několik z nich se poté obrátilo na soud, který u dvou z nich uznal, že mají být do seznamu doplněni, dalších 17 návrhů zamítl.
Moldava pro život získala pět mandátů v devítičlenném zastupitelstvu, SNK a Hlas obce mají dva. Platných hlasů pro SNK bylo 248 a pro Hlas obce 175. Strana zelených se do zastupitelstva nedostala. Na soud se obrátilo SNK a Hlas obce. V Moldavě se po volbách před čtyřmi lety hlasování z rozhodnutí soudu opakovalo.
Soud obdržel také návrhy z Mostu, Chomutova, Roudnice nad Labem na Litoměřicku, Šluknova na Děčínsku, Hřenska na Děčínsku nebo Habrovan na Ústecku, Břvan, Slavětína a Žiželic na Lounsku.
Jako první se u soudu objevil návrh, který se týkal Kryr na Lounsku. Navrhovatel ho podal předčasně, proto se jím soud nezabýval a zamítl ho. Stejný člověk podal později návrh ještě jednou.