Na šesti městských budovách v Ústí na Labem budou fotovoltaické panely

Autor: ČTK
  7:50aktualizováno  7:50
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na šesti budovách v majetku města Ústí nad Labem budou fotovoltaické panely. Cílem je snížit emise skleníkových plynů a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Výdaje se odhadují téměř na 24 milionů korun. Radní schválili přijetí dotace ve výši pět milionů korun. Řekl to radní Pavel Tošovský (nez.). Zelené střechy, které přispívají ke zlepšení klimatu ve městě, na objektech příspěvkových organizací města nejsou, objevily se na několika přístřešcích městské hromadné dopravy.

Dotaci Ústí získá od Státního fondu životního prostředí ČR. Fotovoltaické panely se objeví na stadionu ve Skorotické ulici, na střeše garáží v Důlcích, na objektu základní školy v Husově ulici, zdravotním středisku ve Šrámkově ulici a ve stejné ulici na objektu domova pro seniory. Hotovo má být do konce roku 2029.

Do snížení energetické náročnosti budov investuje formou instalace fotovoltaických panelů také Ústecký kraj a okolní města. Zatímco střechy se solárními panely jsou běžné, zelených střech, které podle odborníků pomáhají zlepšovat klima ve městech, v regionu mnoho není. V Ústí nad Labem jsou na několika přístřešcích městské hromadné dopravy a jednu experimentální zelenou střechu na pedagogické fakultě v Ústí využívají pro výzkum odborníci. Takové střechy je možné vidět na několika objektech soukromníků.

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