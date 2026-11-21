Na severu Čech se ochladilo, dnes ráno mrzne hlavně v Krušných a Jizerských horách a Krkonoších. Pod nulu ale klesly teploty i v Liberci nebo Podještědí. V Ústeckém kraji je o něco tepleji, zjistila ČTK. Silničáři doporučují opatrnost. V Jizerských horách je od půlnoci pro motoristy uzavřená silnice druhé třídy 290 kolem přehrady Souš, která se kvůli ochraně zdroje pitné vody zavírá vždy s prvním sněhem. Auta tudy neprojedou až do jara.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal na dnešek výstrahu, podle které do 09:00 hrozí náledí v Ústeckém, Libereckém, ale také Plzeňském, Karlovarském a Královéhradeckém kraji, na Vysočině, ve východní polovině Pardubického kraje, na severu Olomouckého a západě Moravskoslezského kraje. Pozor by si měli dát řidiči i na mostech.
Policie od rána řešila několik dopravních nehod v Ústeckém kraji, zejména na Mostecku a Chomutovsku. Teploty jsou tam ale nad nulou. V Lipské ulici v Chomutově skončilo ráno auto mimo cestu, několik lidí se zranilo. V Oseku na Teplicku se střetl autobus s osobním autem, nehoda se obešla bez zranění.