Na severu Čech padl teplotní rekord na jedné stanici, v Ústí - Vaňově

Na severu Čech dnes padl teplotní rekord na jediné z 25 stanic, které měří alespoň 30 let. Nové maximum má Ústí-Vaňov, kde dnes bylo 24,4 stupně Celsia. Předchozí rekordní teplota pro 5. duben byla z roku 1985, kdy bylo 24,1 stupně. ČTK to řekla Lenka Doškova z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Tepleji než v Ústí-Vaňově bylo dnes na severu Čech v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo dokonce 24,6 stupně Celsia. "Tam ale rekord nepadl. To by muselo být více než 25,5 stupně," dodala Došková.
V Libereckém kraji dnes bylo nejtepleji v České Lípě, ani tam ale nebylo dnešních 23,2 stupně Celsia rekordní teplotou.
Na velikonoční pondělí se podle Doškové s rekordními teplotami počítat nedá. "Oproti dnešku bude tak o deset stupňů chladněji," dodala.