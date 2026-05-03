Na severu Čech padlo několik teplotních rekordů, nejvyšší teplota byla 28,6 st.

Na severu Čech dnes padlo několik teplotních rekordů pro 3. květen na meteorologických stanicích, které měří více než 20 let. Nejvyšší teplotu meteorologové naměřili na stanici v Doksanech na Litoměřicku, kde dosáhla 28,6 stupně. Dosavadní rekord z roku 2001 dnešní hodnota nepřekonala, tehdy bylo 29,8 stupně. ČTK o tom informoval Martin Hynčica z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
V Ústeckém kraji padl rekord na stanici ve Strojeticích na Lounsku, kde nejvyšší teplota dosáhla 27,5 stupně Celsia. Dosavadní rekord platil od roku 2012, tehdy stanice 3. května naměřila 24,1 stupně. Stanice měří 20 let. Další rekord o 0,1 stupně z roku 2001 dnes překonala teplota 27,1 stupně na stanici Kočkov na Ústecku. Meteorologové tam zaznamenávají teploty 49 let.
V Libereckém kraji padl rekord ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku, kde dnes bylo 25,1 stupně. V roce 2005 tam naměřili 22,3 stupně Celsia. Stanice měří 21 let. V Harrachově na Jablonecku překonala dnešní teplota 23,8 stupně o 0,5 stupně Celsia rekord z roku 2001. Meteorologové tam mají stanici 86 let.