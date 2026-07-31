Na severu Čech v noci silně foukalo, ústečtí hasiči odstraňovali popadané stromy

Na severu Čech v noci na dnešek silně foukalo. Hasiči v Ústeckém kraji vyjížděli ke 34 událostem spojeným s popadanými stromy. Stromy a větve ležely na silnicích, v jednom případě také na kolejích. Informovali o tom krajští hasiči na síti X. Nejvíce podle meteorologů foukalo na Ústecku.
Na Teplicku a Ústecku hasiči zaznamenali devět událostí, na Chomutovsku a Děčínsku jich bylo pět a na Litoměřicku, Mostecku a Žatecku to byly shodně dva případy. Hasiči popadané stromy rozřezali a odstranili mimo komunikace. Zasahovaly profesionální, podnikové a dobrovolné jednotky požární ochrany.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zaznamenal nejsilnější nárazy větru už ve čtvrtek večer, a to na Ústecku, kde vítr vál rychlostí 23 metrů za sekundu. "Na ostatních stanicích to bylo zhruba 15 metrů za sekundu. V Libereckém kraji foukalo nejvíce v okrese Česká Lípa, a to 18 metrů za sekundu," řekl ČTK Jan Hrubý z ústecké pobočky ČHMÚ. Vítr se na sever Čech dostal z Německa, kde byly bouřky.
Ve čtvrtek v Doksanech na Litoměřicku v 17:00 naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Dnes by podle Hrubého mohly být teploty o stupeň nižší a večer se očekává příchod studené fronty, která přinese lehké ochlazení a srážky. Pršet by mělo na většině území Ústeckého kraje v sobotu, v neděli už budou srážky jen ojedinělé. V příštím týdnu se horka vrátí, na pondělí mají meteorologové připravenou předpověď s 36 stupni Celsia pro Ústecký kraj.