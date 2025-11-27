Na severu Čech začala sbírka Krabice od bot, pomůže dětem v nouzi

Autor: ves
  4:59
Také v letošním roce bude součástí adventu největší dobročinná sbírka dárků pro děti v nouzi – Krabice od bot.

Také v letošním roce bude součástí adventu největší dobročinná sbírka dárků pro děti v nouzi – Krabice od bot. | foto: archiv CČE

Diakonie Českobratrské církve evangelické zahájila 15. ročník Krabice od bot – největší sbírky vánočních dárků pro děti v nouzi.

Sbírku otevřela už v úterý 18. listopadu online registracemi dárků na webu krabiceodbot.cz.

Od pondělí 24. listopadu až do do 8. prosince pak v 286 sběrných místech po celé České republice bude shromažďovat dárky pro přibližně 65 tisíc dětí a jejich rodin, které se potýkají s nedostatkem financí.

Na severu Čech je 24 sběrných míst. Lze je najít na www.krabiceodbot.cz, kde jsou i vhodné tipy na dárky a věk dětí v nouzi.

