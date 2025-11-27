Na severu Čech začala sbírka Krabice od bot, pomůže dětem v nouzi

Diakonie Českobratrské církve evangelické zahájila 15. ročník Krabice od bot – největší sbírky vánočních dárků pro děti v nouzi.
Sbírku otevřela už v úterý 18. listopadu online registracemi dárků na webu krabiceodbot.cz.
Od pondělí 24. listopadu až do do 8. prosince pak v 286 sběrných místech po celé České republice bude shromažďovat dárky pro přibližně 65 tisíc dětí a jejich rodin, které se potýkají s nedostatkem financí.
Na severu Čech je 24 sběrných míst. Lze je najít na www.krabiceodbot.cz, kde jsou i vhodné tipy na dárky a věk dětí v nouzi.