Na skládce Celio se chystají na přesun sudů se styrenem

„Je to v úředním procesu, čekáme na vyjádření především České inspekce životního prostředí,“ uvedl ředitel společnosti Celio Karel Šašek.

Kdy by mohla firma potřebná souhlasná stanoviska obdržet, si Šašek netroufá odhadnout, avšak počítá, že s přesunem sudů tady začnou v letošním roce.

Ještě předtím tam ale musí postavit betonový sarkofág a připravit plochu, na které se bude se sudy manipulovat.

Podle Šaška by přípravné práce mohly začít jakmile to dovolí klimatické podmínky. Místo v areálu skládky, kde bude sarkofág stát, je vybrané.

Dvousetlitrové sudy do té doby zůstanou tam kde jsou. Plochu obíhá ocelový plot a monitorují ji policejní kamery. Jde o nejstřeženější místo v areálu skládky. Podle Šaška se sleduje i to, zda nebezpečné látky neprosakují do půdy.

„Testy a kontroly žádné průsaky neprokazují,“ zmínil Šašek.

Přesun sudů zajistí společnost vlastními zaměstnanci. Bude nutné dodržet přísná bezpečnostní opatření.

„Jsme připraveni tak, abychom eliminovali jakákoliv rizika,“ zdůraznil Šašek s tím, že firma kvůli tomu pořídila i další hasičský vůz.

Dokud se sudy neodkryjí a neotevřenou, neví se, v jakém stavu styren je.

„Jeden po druhém se bude vytahovat a bude se analyzovat, v jakém je látka skupenství a podle toho se bude se sudem dál nakládat. Zhruba víme, co by tam mělo být, ale jistotu budeme mít, až sudy otevřeme,“ upozornil Šašek.

Část sudů v areálu skládky zůstane. Půjde o ztvrdlý styren, který bude bezpečně uložen právě v sarkofágu. Tekutý obsah bude „přelit“ to jiné sběrné nádoby a následně by měly putovat k likvidaci do spalovny.

„V tuto chvíli fakticky nevíme kolik toho tady zůstane a jaké množství pojede pryč,“ zmínil Šašek.

Náklady půjdou zřejmě do desítek milionů korun. Hradit je bude firma Celio.

Současné vedení skládky o nelegálním uložením sudů nevědělo.

Sudy objevili na skládce na Mostecku inspektoři České inspekce životního prostředí v létě 2021. Styreny se do areálu firmy Celio u Litvínova dostaly ze staré ekologické zátěže z Nelahozevsi. Tady byly nebezpečné látky ukládány desítky let.

Ministerstvo financí na likvidaci tohoto styrenu před lety vypsalo zakázku, kterou získala firma Aquatest. Nabídla tehdy nejnižší cenu, zavázala se, že odpad odborně a ekologicky zlikviduje.

Místo toho skončil právě na Mostecku. Policisté kvůli tomu stíhá několik osob. V roce 2022 soud potrestal někdejšího šéfa skládky Celio René Konečného, který se dohodl se státním zástupcem na vině a trestu. Dostal podmínku a milionovou pokutu.

Zatímco na skládce Celio je styren pod kontrolou, v Nezalohevsi je skládka volně přístupná. Kdy její sanace proběhne, není jasné.