Na skládce u Litvínova opět hořela štěpka, hasiči rozhrabují hromady

Hasiči dostali hlášení o požáru ve 3:39. Požár zasáhl 400 metrů čtverečních. Hasiči zřídili dálkovou dopravu vody. „Máme čtyři vodní proudy a pomocí těžké techniky rozebíráme čelo hromady,“ uvedl mluvčí hasičů Milan Rudolf.
Z Jihlavy přijelo pásové rypadlo, ze Zbirohu kolový nakladač. Úkony jsou časově náročné a nelze odhadnout, jak dlouho hasiči na skládce setrvají.
Města a obce v okolí informovaly občany, aby omezili větrání. Dopravy se zásah nijak nedotkl.
Hasiči dokončili likvidaci požáru na skládce u Litvínova, zásah trval 24 hodin
Štěpka hořela na skládce také na konci října. Tehdy hasiči zásah ukončili po 24 hodinách. Do hašení se zapojilo 16 jednotek, k rozhrabávání několik metrů vysoké hromady štěpky hasiči využili bagr provozovatele skládky.
Tehdy hasiči rovněž odebrali vzorky. Na základě výsledků laboratorních rozborů zjistili přítomnost několika nebezpečných látek, jako je naftalen, toluen a další.
„Výsledky z předchozího požáru ze skládky jsme dostali před dvěma dny. Lze předpokládat, že teď to bude podobné. Hoří v podstatě stejná hromada,“ uvedl Rudolf.
