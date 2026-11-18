Nebezpečné styreny v kapalném a polotuhém stavu by ze skládky Celio u Litvínova na Mostecku měl provozovatel odvézt do tří let a několika měsíců. Podle nového plánu prací by styreny v pevném stavu bylo možné trvale uložit na skládce za splnění určitých podmínek. Novinářům to dnes řekl náměstek hejtmana Tomáš Kirbs (ANO). Termín odvezení styrenů v tekutém a polotuhém stavu nový dokument stanovil na tři roky od nabytí právní moci. Kontroloři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) objevili tisíce sudů s touto látkou na skládce v létě 2021.
Krajský úřad Ústeckého kraje vydal v roce 2022 dokument ohledně postupu prací na skládce v souvislosti se styrenem. Na to se ozvalo město Litvínov s tím, že chce být také účastníkem řízení, aby se mohlo vyjádřit k dokumentu. Za pravdu mu daly soudy. K novému dokumentu se nyní vyjádřili krajští radní, vyjádřit se mohou také litvínovští radní.
Kraj podle Kirbse trvá na tom, aby se při nakládání s nebezpečnou látkou minimalizovala rizika, zejména z pohledu požární bezpečnosti, ochrany obyvatel a životního prostředí. Počítá se s postupným odkrýváním uložených sudů, jejich vyjímáním a následným tříděním. Kapalné odpady by měl odvézt správce skládky do některé ze spaloven. U částečně ztuhlých odpadů se bude ověřovat vhodný způsob likvidace. Pevné zůstanou na místě. "Termín na splnění plánu je 36 měsíců od nabytí právní moci dokumentu," uvedl Kirbs. Právní moc dokumentu, pokud se proti naplánovanému postupu nikdo neodvolá, by mohla nastat podle Kirbse během několika měsíců.
Na skládce jsou uložené styrenové smoly ze staré ekologické zátěže ve středočeské Nelahozevsi. Hořlavá látka v různém skupenství je asi ve 12.000 sudech, každý má objem 200 litrů. Provozovatel počítá například s budováním betonových kójí pro třídění styrenů na tuhé, tekuté a polotekuté a s následnou likvidací. "Z našeho pohledu byla chyba, že se na skládku tyto odpady dostaly," uvedl Kirbs. Aktualizovaný plán prací vedoucích k odvozu nebezpečných odpadů vznikl na základě výzvy krajského úřadu z letošního února.
Případ vyšetřují kriminalisté v souvislosti s likvidací staré ekologické zátěže z Nelahozevsi. Policisté stíhají kvůli uložení vysoce nebezpečného odpadu na skládce u Litvínova osm fyzických osob a jednu právnickou osobu z obecného ohrožení, pokusu o podvod, poškození a ohrožení životního prostředí a z porušení předpisů hospodářské soutěže.