Zařízení je umístěno na budově sportovní haly a veřejnosti je dostupné v provozní době areálu. Určeno je sportovcům či návštěvníkům stadionu, kteří se v době otevření areálu nacházejí v jeho blízkosti.
„V kritické situaci, kdy rozhoduje každá minuta, bude potřebná pomoc přímo na stadionu na dosah. V případě náhlé zástavy srdce může jeho rychlé použití výrazně zvýšit šanci na záchranu života. Přístroj uživatele při poskytování první pomoci srozumitelně vede hlasovými pokyny,“ uvedla mluvčí Krupky Stanislava Hanková.
Zařízení pořídil a nainstaloval správce areálu, společnost Sport Krupka, ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje.