Na střeše bazénu ve Varnsdorfu bude fotovoltaika

„Provoz bazénu stojí město každý měsíc statisíce korun, Varnsdorf proto hledá cesty, jak energetickou náročnost objektu alespoň částečně snížit,“ uvedl mluvčí města Tomáš Secký.
Nová fotovoltaická elektrárna bude tvořena 200 solárními panely a dosáhne maximálního instalovaného výkonu 84 kW.
„Součástí technologického vybavení bude rovněž bateriové úložiště v technickém zázemí objektu, která umožní efektivnější využití vyrobené elektřiny,“ dodal mluvčí města.
Za instalaci město zaplatí více než osm milionů korun.