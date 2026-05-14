Na Teplicku zemřela spolujezdkyně z auta, které nabouralo do stromu

U Oseka na Teplicku se ve středu odpoledne stala tragická dopravní nehoda. Dvacetiletá řidička dostala smyk a nabourala nejprve do protijedoucího aut, pak vjela do příkopu a narazila do stromu. Mladou šoférku odvezli záchranáři v kritickém stavu do nemocnice, její spolujezdkyně svým zraněním na místě podlehla. Na webu o tom dnes informovala teplická policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Nehoda se stala na silnici druhé třídy v obci Hrdlovka-Nový Dvůr. Řidička jela směrem od obce Lom na Duchcov. Pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost stavu silnice a v pravotočivé zatáčce na nerovném povrchu dostala smyk, uvedla mluvčí. Auto vjelo do protisměru a střetlo se s protijedoucím vozidlem. Vlivem nárazu vjelo do příkopu a nabouralo do stromu. Řidička protijedoucího vozu vyvázla bez vážnějšího zranění. Další okolnosti nehody prověřují kriminalisté.