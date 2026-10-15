Překonává Lesní potok a nabízí bezpečný a pohodlný přechod přes vodní tok. Vybudoval ho státní podnik Lesy ČR.
Stavba je součástí trasy na vrch Jitrovník, kde stojí nová rozhledna.
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Překonává Lesní potok a nabízí bezpečný a pohodlný přechod přes vodní tok. Vybudoval ho státní podnik Lesy ČR.
Stavba je součástí trasy na vrch Jitrovník, kde stojí nová rozhledna.
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...
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Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...
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