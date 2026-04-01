Na účtu na pomoc obětem po střelbě v Chřibské je přes milion korun

Na transparentním účtu na pomoc rodině oběti a zraněným po střelbě na úřadu v Chřibské na Děčínsku je přes milion korun. Účet nechal krátce po události zřídit Ústecký kraj. O rozdělení peněz rozhodnou krajští radní 7. dubna. Při střelbě v Chřibské zemřel letos 19. ledna zaměstnanec úřadu a šest lidí utrpělo zranění. Pachatel se po útoku zastřelil. Městští zastupitelé se už dřív shodli, že peníze by měla získat rodina zastřeleného Libora Cicvárka.
Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně. "V současné době probíhají znalecká zkoumání všech zajištěných stop z místa činu a další úkony trestního řízení," řekl ČTK mluvčí policie Kamil Marek. Podle předběžných toxikologických vyšetření byl útočník v době činu pod vlivem léčiv, ale nebyl pod vlivem drog a alkoholu.
Policie se devětatřicetiletým střelcem zabývala už v minulosti. Měl za sebou mimo jiné majetkovou i drogovou trestnou činnost a řídil auto pod vlivem drog. Motivem útočníka bylo řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě, uvedla policie. Dodala však, že motiv činu dál prověřuje.
Hejtman Richard Brabec (ANO) navrhl prezidentovi, aby oběti střelby udělil medaili za hrdinství, protože zastřelený muž se snažil při útoku pomoci ostatním.