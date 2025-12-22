Na ústecké univerzitě jsou k vidění fotografie krajiny

Třicítka fotografií krajiny, jak ji zachytil student Zdeněk Picpauer, je k vidění v Centru přírodovědných a technických oborů v kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
„Každá fotografie pro mě představuje konkrétní moment, kdy jsem byl v bezprostředním kontaktu s okolní krajinou,“ uvedl k souboru vystavených snímků student Fakulty umění a designu.
Snímky vyfotografoval na různých místech, mimo jiné na vlastní zahradě či v městském prostředí.
Výstava potrvá do konce února, přístupná je zdarma.
Autor fotografií před časem vyhrál se snímkem včel vyfocených na zahradě univerzitní fotografickou soutěž Země a klima.