Na Ústecku hasiči přes tři hodiny likvidovali požár na čtyřech hektarech lesa

Požár listí v lese likvidovali dnes odpoledne přes tři hodiny hasiči ve Valtířově u Velkého Března na Ústecku. Hořelo v těžko přístupném terénu na ploše čtyř hektarů. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 20.000 korun, uvedl večer na webu hasičů jejich krajský mluvčí Tomáš Kalvoda.
Požár v obtížně přístupném terénu byl hasičům nahlášen v 15:45, zásah trval do 19:21. Požár likvidovalo 11 hasičských jednotek. "Hasiči požár hasili i za použití speciální techniky. Použity byly tři čtyřkolky, dron a povolán byl i vrtulník PČR pro letecké hašení, který provedl 24 shozů," dodal Kalvoda.