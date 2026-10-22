Na Větruši vznikne ledové kluziště pro Ústecké Vánoce

Ústí nad Labem letos rozšíří vánoční trhy a kulturní program ze dvou obvyklých míst také na Větruši, kde bude ledové kluziště. Část programu akce Ústecké Vánoce se uskuteční na Lidickém a Mírovém náměstí. Rozsvícení stromu před magistrátem je naplánováno na první adventní neděli. Motivem akce je letos ochranovská hvězda, promítne se do výzdoby města. Novinářům to dnes řekli zástupci Kulturního střediska města Ústí nad Labem, které akci ve spolupráci s městem pořádá.
Na Lidickém náměstí budou vánoční trhy. "Odehraje se tam v podstatě 90 procent toho kulturního programu," řekl dramaturg Kulturního střediska města Ústí nad Labem Jan Vítek. Na Mírovém náměstí bude vyhlídkové kolo, kolotoč, několik stánků a vánoční strom.
Na Větruši vznikne ledové kluziště. "Bude tam opravdové ledové kluziště. Tedy kluziště, které bylo před budovou magistrátu, letos nebude," řekl Vítek. Vedoucí odboru školství, kultury a sportu Martina Čmejlová doplnila, že ledová plocha bude mít rozměr 15 krát 30 metrů. "Měla by být umístěná v podstatě na tom place, kde jsou kurty městských služeb," řekla. Samotné bruslení bude zdarma, zapůjčení bruslí bude zpoplatněné. Školy a školky budou mít vstup i půjčení bruslí v dopoledních hodinách zdarma. Přesun školních skupin na Větruši má usnadnit připravovaná doprava autobusem. Návštěvníci mohou využít lanovku nebo parkoviště na Větruši.
Pořadatelé letos spolupracují také s ústeckou zoologickou zahradou. Na některé adventní neděle by měl městem jezdit vánoční vláček. Podle Čmejlové naposledy ve vánočním období jezdil v roce 2016.
V programu se letos představí více než 50 hudebních interpretů. Při zahájení akce vystoupí Pokáč. Program doplní místní kapely, základní umělecké školy a další účinkující. Rozsvícení vánočního stromu na Lidickém náměstí je naplánováno na neděli 29. listopadu. Pořadatelé na něm spolupracují s Městským divadlem Ústí nad Labem. Součástí akce bude i tradiční zdobení stromečků dětmi z mateřských škol v budově magistrátu.
Kulturní středisko letos zvolilo pro propagaci motiv ochranovské hvězdy, která je podle pořadatelů symbolem Vánoc a adventních tradic v Sudetech. Motiv se promítne do grafiky a částečně i do výzdoby města. Pořadatelé chtějí pokračovat i v ekologických opatřeních, například používání vratných obalů a porcelánových hrnků s motivem Ústeckých Vánoc. Loni se podle nich tak podařilo ušetřit několik tun odpadu.
Ústecké Vánoce letos budou stát více než dva miliony korun. Město zaplatí 1,8 milionu korun, další náklady pokryjí příjmy z pronájmu stánků a příspěvky od partnerů, řekl Vítek. Čmejlová dodala, že k částce 1,8 milionu se musí připočítat ještě cena za samotnou vánoční výzdobu města, bude stát téměř 680.000 korun.
První verzi programu chce kulturní středisko zveřejnit 28. října, některé podrobnosti se ještě připravují.