Na vrchu Caspersberg ve Varnsdorfu vzniklo posezení s vyhlídkovou plošinou

Na nový turistický cíl láká Varnsdorf na Děčínsku. Na zdejším vrchu Caspersberg vzniklo posezení s vyhlídkovou plošinou.
„Tento kopeček není jen tak ledajaké místo. Už ve starých mapách byl veden jako vyhlídka do krajiny i na město. Dlouhá léta byl ale zarostlý nálety, oplocený a pro lidi nepřístupný. A mně to přišlo jako velká škoda,“ popsal varnsdorfský starosta Jan Šimek (Náš Varnsdorf).
Proměna vrchu trvala už od roku 2023 a podíleli se na ní i dobrovolníci.
„Společně jsme kopeček vyčistili od náletových dřevin a vybudovali stezku na jeho vrchol,“ uvedl Šimek.
Hotovo bylo těsně před loňskými Vánoci.
Starosta zároveň návštěvníky vyzval, aby se k místu chovali s respektem a udržovali ho čisté.