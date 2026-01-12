Na vrchu Caspersberg ve Varnsdorfu vzniklo posezení s vyhlídkovou plošinou

Autor: bc
  5:59
Proměna vrchu začala v roce 2023, nejprve byl vyčištěn od náletových dřevin, poté na něj byla vybudována stezka a následně posezení s vyhlídkovou plošinou.

Proměna vrchu začala v roce 2023, nejprve byl vyčištěn od náletových dřevin, poté na něj byla vybudována stezka a následně posezení s vyhlídkovou plošinou. | foto: archiv města Varnsdorf

Na nový turistický cíl láká Varnsdorf na Děčínsku. Na zdejším vrchu Caspersberg vzniklo posezení s vyhlídkovou plošinou.

„Tento kopeček není jen tak ledajaké místo. Už ve starých mapách byl veden jako vyhlídka do krajiny i na město. Dlouhá léta byl ale zarostlý nálety, oplocený a pro lidi nepřístupný. A mně to přišlo jako velká škoda,“ popsal varnsdorfský starosta Jan Šimek (Náš Varnsdorf).

Proměna vrchu trvala už od roku 2023 a podíleli se na ní i dobrovolníci.

„Společně jsme kopeček vyčistili od náletových dřevin a vybudovali stezku na jeho vrchol,“ uvedl Šimek.

Hotovo bylo těsně před loňskými Vánoci.

Starosta zároveň návštěvníky vyzval, aby se k místu chovali s respektem a udržovali ho čisté.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Metro D opět v problémech: Spor o tendr odkládá klíčovou stavbu v Praze

Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)

Stavba druhé části pražského metra D se znovu dostává do slepé uličky. Tendr, ve kterém pražský dopravní podnik (DPP) loni opět vybral vítěze, znovu řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

12. ledna 2026

Na vrchu Caspersberg ve Varnsdorfu vzniklo posezení s vyhlídkovou plošinou

Proměna vrchu začala v roce 2023, nejprve byl vyčištěn od náletových dřevin,...

Proměna vrchu začala v roce 2023, nejprve byl vyčištěn od náletových dřevin, poté na něj byla vybudována stezka a následně posezení s vyhlídkovou plošinou.

12. ledna 2026  5:59

Hlavní budova litoměřické radnice dostává nová vstupní vrata

V hlavní budově radnice na Mírovém náměstí v Litoměřicích probíhá výměna...

V hlavní budově radnice na Mírovém náměstí v Litoměřicích probíhá výměna vstupních vrat. Nahradí původní konstrukce, které byly osazeny přibližně v polovině 20. století a dlouhodobě vykazovaly...

12. ledna 2026  5:59

Velké jihomoravské investice na dluh. Brno dostaví halu, jinde se dočkají bazénů

Pohled do rozestavěné multifunkční arény v Brně. Ponese název T-Mobile arena....

Čerpání úvěrů pomůže v letošním roce největším jihomoravským městům v uskutečnění velkých investičních plánů. I proto si ze schodkových rozpočtů nedělají velkou hlavu. V Brně dokončí stavbu...

12. ledna 2026  5:32,  aktualizováno  5:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Park u lounského pramene Luna prochází proměnou

Parčík v Lounech, v němž vyvěrá z minerální pramen Luna, prochází proměnou,...

Parčík v Lounech, v němž vyvěrá z minerální pramen Luna, prochází proměnou, která si klade za cíl ho proměnit v příjemné místo pro odpočinek. Za jeho úpravy místní radnice zaplatí 10,5 milionu korun....

12. ledna 2026  4:59

Jednodenní péče zvyšuje komfort pacientů

Komerční sdělení
DSC04431.jpg

Nemocnice společnosti AGEL Středomoravská nemocniční a.s., zavedly na začátku roku jednodenní péči. Pacienti tak mohou absolvovat plánované zákroky bezpečně, šetrně a domů odcházejí ještě tentýž den....

12. ledna 2026

ODS na Vysočině dnes nominovala na předsedu strany Martina Kupku

ilustrační snímek

Delegáti ODS na Vysočině na dnešním sněmu nominovali na předsedu strany dosavadního místopředsedu a bývalého ministra dopravy Martina Kupku. Na pozici prvního...

11. ledna 2026  22:13,  aktualizováno  22:13

Při hromadné nehodě tří aut na silnici I/43 ve Svitavách se zranili tři lidé

ilustrační snímek

Při hromadné dopravní nehodě tří osobních aut ve Svitavách v městské části Lačnov dnes utrpěli zranění tři lidé. V autech cestovalo šest lidí, řekla ČTK...

11. ledna 2026  21:42

Škoda způsobená požárem rodinného domu na Prachaticku převýší 20 milionů korun

Ĺ koda zpĹŻsobenĂˇ poĹľĂˇrem rodinnĂ©ho domu na Prachaticku pĹ™evĂ˝ĹˇĂ­ 20 milionĹŻ korun

Na Prachaticku hasiči od dnešního poledne likvidují požár rodinného domu v Novém Dvoře, což je část obce Zdíkov. Zraněný nikdo nebyl. Hašení pokračovalo i po...

11. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  20:03

Sníh a vítr i dnes komplikovaly dopravu v Královéhradeckém kraji, uvázl autobus

ilustrační snímek

Sníh a vítr také dnes v Královéhradeckém kraji místy komplikovaly dopravu. Na silnici mezi obcemi Světí a Nedělištěm na Královéhradecku zapadl linkový autobus...

11. ledna 2026  19:28,  aktualizováno  19:28

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Dva lidé zemřeli na Nymbursku po čelním střetu s cisternou. Ujížděli policistům

Nehoda osobního auta s cisternou v Choťánkách na Nymbursku. (11. ledna 2025)

V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt dva lidé. Tedy řidič a spolujezdec, kteří v osobním autě ujížděli policistům. Na místě se musí...

11. ledna 2026  17:32,  aktualizováno 

Norimberk: Film o historických procesech s Russell Crowem přináší silné výkony a autentické záběry

Rami Malek a Russell Crowe ve filmu Norimberk (2025)

Skutečné norimberské procesy probíhaly v Justičním paláci v německém Norimberku. Kvůli těm filmovým američtí filmaři vytvořili kopii těchto prostor, a to téměř jedna ku jedné. Vyrazíte na...

11. ledna 2026  19:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.