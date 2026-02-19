Na webech Jirkova či místních kulturních zařízení slouží chatovací robot

Chatbot umí trojici zmíněných webů vzájemně propojit a má přístup ke všem zde uvedeným datům.
Zájemcům tak dokáže odpovědět na otázky, které se týkají obou organizací i úřadu.
„Občané tak mohou chatbota využívat k plnění svých požadavků v reálném čase, aniž by museli opustit chatovací okno. Jedná se o novou službu, která má přispět k ještě lepší a rychlejší komunikaci mezi úřadem či organizacemi a občany,“ uvedl mluvčí města Vladimír Vacula.
„Chatbot je zatím ve zkušebním provozu, během nějž radnice očekává případné připomínky občanů a bude ráda za zpětnou vazbu pro zlepšení jeho funkce,“ dodal.