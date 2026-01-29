Na webu města Děčín nově pomáhá hledat informace chatbot

Na webových stránkách města Děčín zájemcům nově pomáhá chatbot.
Moderní digitální asistent čerpá informace ze všech městských webů, takže uživatelé získají nejen základní údaje o městě a jeho úřadu, ale také přehled o kultuře, turistice, projektech, veřejných zakázkách, sociálních službách, školství, zdravotnictví a mnoha dalších oblastech.
„Asistent navíc dokáže komunikovat ve více jazycích, což ocení nejen zahraniční turisté, ale i cizinci žijící v Děčíně,“ uvedl mluvčí města Luděk Stínil.
Podle Stínila je velkou výhodou také možnost pokládat mu dotazy prostřednictvím hlasu, což je praktické zejména při používání na mobilních telefonech nebo pro osoby se zdravotním postižením, které preferují hlasovou komunikaci.