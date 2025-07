Zámek ve Šluknově na Děčínsku zve na výstavu retro kol.

Zájemci si budou moci až do 30. srpna prohlédnout bicykly z let 1970 až 1990, a to nejrůznějších značek – Velamos, Favorit, Eska a další – ze sbírky Marka Němečka.

Vstupné na výstavu nazvané Ke kolům aneb Vše, co se točí je 80 korun a 50 korun.